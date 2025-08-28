Kommunista időgép jelent meg Szegeden: most bárki könnyedén megtapasztalhatja ezt az időszakot

Nagyjából egy hónapja jelenhetett meg a szegedi ingatlanpiacon ez a kiadó szoba. A helyiség a kommunista lakberendezés szinte minden elemével fel van szerelve, ezáltal régies, de egyben nosztalgikus összképet eredményez.

A kommunista lakberendezés legjavát tartalmazza ez a szegedi szoba. Fotó: Facebook

Mi jellemezte a kommunista lakberendezést?

Az 1960-as évektől kezdve a lakótelepi panelházak váltak meghatározóvá. A lakások kicsik voltak, kevés tárolóhellyel, így a bútoroknak többfunkciósnak kellett lenniük. Egy család gyakran 1,5–2 szobán osztozott.

A magyar otthonok szimbóluma a szekrénysor volt. Ez egy egész falat elfoglalt, és egyszerre tartalmazott ruhásszekrényt, könyvespolcot, vitrint és fiókokat. A Tisza Bútorgyár, a Székesfehérvári Bútorgyár vagy a Szabolcs Bútorgyár tömegtermékei szinte minden lakásban ugyanúgy néztek ki.

A kis alapterület miatt a nappali sokszor egyben hálószoba is volt. Tipikus darab volt a heverő, a franciaágy és a kinyitható kanapé, amely nappal ülőhely, este fekvőhely volt.

A szobák gyakran fel voltak szerelve valamilyen faliszőnyeggel nemcsak dísz, hanem hőszigetelő is volt. Könyvespolcon kötelező klasszikusok voltak: Marx, Lenin, és mellette a „Magyar Népköztársaság” kiadásai.

Ma a magyar kommunista lakberendezés sokaknak nosztalgikus retrohangulatot idéz: a barna szekrénysor, a narancssárga fotel, a zöld konyhakredenc és a faliszőnyeg együttese mára különleges korlenyomat lett.