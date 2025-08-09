1 órája
Gyors sikerélmény a kertben Sipos gazda tanácsaival: 5 gyümölcs, amit már idén termeszthetsz
Kezdőként milyen gyümölcsöket praktikus termeszteni? A konyhakert ékei nemcsak a zöldségek lehetnek.
Korábban már megírtuk, hogy kezdőként milyen zöldségeket érdemes első körben termeszteni. Ezúttal lerántjuk a leplet arról, hogy mi a helyzet a gyümölcsökkel. A konyhakert ékei ugyanis nemcsak a zöldségek lehetnek.
Konyhakert - kezdő gyümölcstermesztés
A gyümölcsök esetében sokkal nagyobb átgondoltságra van szükség, mint ahogy elsőre gondolnánk. Fontos, hogy egy gyümölcsöskert kialakítása több évre történik.
– A legfontosabb az átgondolt tervezés – hangsúlyozta Sipos Gazda. – Ismernünk kell a környezeti feltételeket: milyen a talaj típusa, milyen a szervesanyag-összetétele, és milyen annak pH-értéke. A legtöbb gyümölcs az enyhén savas vagy semleges talajt kedveli – folytatta a növényorvos.
– Amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a kertünk milyen fényviszonyokkal rendelkezik: olyan helyet kell keresnünk, ahol 6–9 órányi megvilágítás éri a fáinkat – emelte ki Sipos József. – De ez még nem minden: fontos megfigyelnünk a térelrendezést is, hogy mennyi helyünk van. Ennek mentén dönthetünk arról, futónövényt, bokrot vagy fákat szeretnénk-e ültetni. Nem szabad zsúfoltan ültetni ezeket a növényeket, és nagy hangsúlyt kell fordítani az ültetési szabályokra – folytatta a növényorvos.
– A konyhakertünk kialakítása során szem előtt kell tartanunk, hogy nem minden talajtípus passzol minden fához – hívta fel a figyelmet Sipos Gazda.
Gyümölcsök: bokor, futónövény vagy fa?
Kezdőként ideális olyan gyümölcsfajokat választani, amelyek gyorsan termőek, így egészen hamar lehet sikerélményünk.
Sipos Gazda a következő gyümölcsöket ajánlotta:
- futónövény: eper
- bokor: ribizli, málna, köszméte
- fa: szilva, őszibarack, alma
– A ribizli egy fokkal igénytelenebb növény, így ideális lehet kezdőként. A málna a hűvösebb helyeket kedveli, ezért érdemes a kert végébe ültetni. Mivel könnyedén elterjed, igyekezzünk kordában tartani – mondta Sipos József. – A szilva már egy kuriózum, nem utolsósorban jól bírja a klímát, és a metszést is meghálálja – tette hozzá.
Miként lehet ezeket a növényeket jól gondozni?
A gyümölcstermesztés talán egy fokkal komplexebb folyamatnak tűnhet, de aggodalomra semmi ok, szakértőnk pontos leírást nyújtott, hogy miként kell ezeket a növényeket megfelelően gondozni.
Sipos gazda a következő lépéseket határozta meg:
- egyenletes öntözés
- fák helyes metszéstechnológiájának elsajátítása
- okszerű növényvédelem
- a talaj szervesanyag-készletének fenntartása
– Az őszi és tavaszi időszakban érdemes belevágni egy ilyen projektbe: ősszel szabadgyökerű és dézsás növényeket ültethetünk, jelenleg viszont csak a dézsás növények ültetése ideális. Kezdőként 2–3 bokrot és 1–2 darab fát érdemes ültetni – ajánlotta Sipos Gazda.
Zöldség vagy gyümölcs – melyik a nehezebb?
– Inkább azt mondanám, hogy más termesztési technológiája van a gyümölcsöknek, mint a zöldségeknek. A zöldség gyorsan termő, így rövid időn belül minőségi alapanyaghoz juthatunk, míg egy gyümölcsfa esetében akár 2–3 évre is szükség van, mire egy kisebb mennyiségű adagot leszüretelhetünk. A gyümölcsös kialakítása nem mellesleg nagyobb beruházási költséggel is jár – emelte ki a növényorvos.
Földrengésriadalom Csongrádon: júliusban több rengést is érzett a lakosság
Lady Gaga és Steve Buscemi belépett a Wednesday sötét világába a második évadban
Szegedi hírek
- Megjelent egy térkép, amin megnézheti, mennyire veszélyes az utca, ahol él Csongrád-Csanádban
- Itt lassíts, ha nem akarsz bírságot: mutatjuk, hol rejtőznek Szeged traffiboxai
- Rajt előtt a BYD gyár, fontos fejlesztés készült el
- Hiába jön az új lakáshitel, Szegeden egy makacs tényező tarthatja magasan az albérletárakat
- 85 éve született a világhírű operaénekes, akinek emléke előtt koszorúzással tisztelegtek a Dóm téren – galériával, videóval