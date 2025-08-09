augusztus 9., szombat

Szegedi hírek

Gyors sikerélmény a kertben Sipos gazda tanácsaival: 5 gyümölcs, amit már idén termeszthetsz

Címkék#kezdő#konyhakert#gyümölcs

Kezdőként milyen gyümölcsöket praktikus termeszteni? A konyhakert ékei nemcsak a zöldségek lehetnek.

Kis Zoltán

Korábban már megírtuk, hogy kezdőként milyen zöldségeket érdemes első körben termeszteni. Ezúttal lerántjuk a leplet arról, hogy mi a helyzet a gyümölcsökkel. A konyhakert ékei ugyanis nemcsak a zöldségek lehetnek. 

konyhakert
A konyhakert ékei nem csupán a zöldségek lehetnek. Fotó: Kállai Márton / MW

Konyhakert - kezdő gyümölcstermesztés 

A gyümölcsök esetében sokkal nagyobb átgondoltságra van szükség, mint ahogy elsőre gondolnánk. Fontos, hogy egy gyümölcsöskert kialakítása több évre történik.

– A legfontosabb az átgondolt tervezés – hangsúlyozta Sipos Gazda. – Ismernünk kell a környezeti feltételeket: milyen a talaj típusa, milyen a szervesanyag-összetétele, és milyen annak pH-értéke. A legtöbb gyümölcs az enyhén savas vagy semleges talajt kedveli – folytatta a növényorvos.

– Amire kiemelt figyelmet kell fordítani, hogy a kertünk milyen fényviszonyokkal rendelkezik: olyan helyet kell keresnünk, ahol 6–9 órányi megvilágítás éri a fáinkat – emelte ki Sipos József. – De ez még nem minden: fontos megfigyelnünk a térelrendezést is, hogy mennyi helyünk van. Ennek mentén dönthetünk arról, futónövényt, bokrot vagy fákat szeretnénk-e ültetni. Nem szabad zsúfoltan ültetni ezeket a növényeket, és nagy hangsúlyt kell fordítani az ültetési szabályokra – folytatta a növényorvos.

– A konyhakertünk kialakítása során szem előtt kell tartanunk, hogy nem minden talajtípus passzol minden fához – hívta fel a figyelmet Sipos Gazda.

Gyümölcsök: bokor, futónövény vagy fa?

Kezdőként ideális olyan gyümölcsfajokat választani, amelyek gyorsan termőek, így egészen hamar lehet sikerélményünk.

Sipos Gazda a következő gyümölcsöket ajánlotta:

  • futónövény: eper
  • bokor: ribizli, málna, köszméte
  • fa: szilva, őszibarack, alma

– A ribizli egy fokkal igénytelenebb növény, így ideális lehet kezdőként. A málna a hűvösebb helyeket kedveli, ezért érdemes a kert végébe ültetni. Mivel könnyedén elterjed, igyekezzünk kordában tartani – mondta Sipos József. – A szilva már egy kuriózum, nem utolsósorban jól bírja a klímát, és a metszést is meghálálja – tette hozzá.

Miként lehet ezeket a növényeket jól gondozni?

A gyümölcstermesztés talán egy fokkal komplexebb folyamatnak tűnhet, de aggodalomra semmi ok, szakértőnk pontos leírást nyújtott, hogy miként kell ezeket a növényeket megfelelően gondozni.

Sipos gazda a következő lépéseket határozta meg:

  • egyenletes öntözés
  • fák helyes metszéstechnológiájának elsajátítása
  • okszerű növényvédelem
  • a talaj szervesanyag-készletének fenntartása

– Az őszi és tavaszi időszakban érdemes belevágni egy ilyen projektbe: ősszel szabadgyökerű és dézsás növényeket ültethetünk, jelenleg viszont csak a dézsás növények ültetése ideális. Kezdőként 2–3 bokrot és 1–2 darab fát érdemes ültetni – ajánlotta Sipos Gazda.

Zöldség vagy gyümölcs – melyik a nehezebb?

– Inkább azt mondanám, hogy más termesztési technológiája van a gyümölcsöknek, mint a zöldségeknek. A zöldség gyorsan termő, így rövid időn belül minőségi alapanyaghoz juthatunk, míg egy gyümölcsfa esetében akár 2–3 évre is szükség van, mire egy kisebb mennyiségű adagot leszüretelhetünk. A gyümölcsös kialakítása nem mellesleg nagyobb beruházási költséggel is jár – emelte ki a növényorvos.

 

