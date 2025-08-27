1 órája
Luxuscsemege csészében, megkóstoltuk a világ egyik legdrágább kávéját
Megkóstoltuk a világ legkülönlegesebb kávéját. A kopi luwak nemcsak ritkaság, hanem a világ egyik legdrágább itala is. Érdekes élmény volt.
Végre! Megkóstoltuk a híres cibetmacska-kávét! A világ legdrágább és legkülönlegesebb kávéjáról van szó. Ez nem más mint a kopi luwak, ami már az állatvédőknél is kiverte a biztosítékot.
Kopi Luwak kávé Angyaléknál
Vendégségbe érkeztünk Angyalékhoz. Angyal László, a Dugonics András Piarista Gimnázium tanára idén ősszel a 41. tanévét kezdi, pályáját a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. A kávéscsészékben pedig nem akármilyen ital gőzölgött: a híres kopi luwak, vagyis cibetmacska-kávé, amelyet lánya hozott ajándékba Baliról, Indonéziából
Cibetmacska-kávé eredete
A Bali szigetén készített különlegességet nem véletlenül tartják a világ egyik legdrágább kávéjának. Az ázsiai pálmasodró (helyi nevén luwak) megeszi a kávécseresznye húsát, ám a mag a gyomrán áthaladva különleges fermentációs folyamaton megy keresztül. A helyiek ezeket a szemeket összegyűjtik, megtisztítják, majd hagyományosan pörkölik.
Lágyabb, gyümölcsösebb, selymesebb
A szegedi vendégségben kortyolt csésze ízélménye sokban eltért a megszokott kávéktól: lágyabb, kevésbé savas, gyümölcsösebb aromák és finom karamellás-csokoládés jegyek bukkantak fel benne.
Ami még meglepőbb volt: az őrlemény illata sem a jól ismert erős kávéaromát idézte, inkább könnyed, gyümölcsös illat lengte be a szobát.
Mennyibe kerül a világ legdrágább kávéja, a kopi luwak?
Nem véletlenül nevezik a kopi luwakot a világ legdrágább kávéjának. Előállítása rendkívül munkaigényes: évente alig néhány száz kilogramm készül belőle. Egy 10 dekás csomag ára több tízezer forint, a magyarországi kávéházakban egy csészéért akár 9 ezer forintot is elkérhetnek.
A webshopokban is luxuscikknek számít: 50 gramm prémium kopi luwak 7500 forint körül mozog.
Etikai viták és állatvédelem
A különlegességnek van árnyoldala is. Bár a hagyományos kopi luwak vadon élő állatoktól származik, a tömeges kereslet miatt sok helyen ketrecben tartott cibetmacskákkal termelik, ami komoly állatvédelmi aggályokat vet fel. Éppen ezért nő a kereslet a „wild”, vagyis vadon gyűjtött kávé iránt, amely valódi ritkaság.
A felejthetetlen korty
Egy biztos: Angyaléknál vendégségben kortyolva a különleges italból nemcsak egy kávét kóstoltunk, hanem egy történetet is, amely a dzsungel mélyéről indult, hogy végül egy szegedi nappaliban teljesedjen ki. A kávé, ami szó szerint bejárta a világot és egy cibetmacska gyomrát, immár személyes élménnyé vált.
Tömegek maradhatnak bankkártya nélkül a lejárat előtt az egyik legnagyobb hazai intézetnél