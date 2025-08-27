Luxuscsemege csészében, megkóstoltuk a világ egyik legdrágább kávéját

Végre! Megkóstoltuk a híres cibetmacska-kávét! A világ legdrágább és legkülönlegesebb kávéjáról van szó. Ez nem más mint a kopi luwak, ami már az állatvédőknél is kiverte a biztosítékot.

A Bali szigetén készült luxuskülönlegesség, amely a világ legdrágább kávéi közé tartozik. Szegedi vendégségben kóstoltuk. Fotó: Karnok Csaba

Kopi Luwak kávé Angyaléknál

Vendégségbe érkeztünk Angyalékhoz. Angyal László, a Dugonics András Piarista Gimnázium tanára idén ősszel a 41. tanévét kezdi, pályáját a nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszttel ismerték el. A kávéscsészékben pedig nem akármilyen ital gőzölgött: a híres kopi luwak, vagyis cibetmacska-kávé, amelyet lánya hozott ajándékba Baliról, Indonéziából

Cibetmacska-kávé eredete

A Bali szigetén készített különlegességet nem véletlenül tartják a világ egyik legdrágább kávéjának. Az ázsiai pálmasodró (helyi nevén luwak) megeszi a kávécseresznye húsát, ám a mag a gyomrán áthaladva különleges fermentációs folyamaton megy keresztül. A helyiek ezeket a szemeket összegyűjtik, megtisztítják, majd hagyományosan pörkölik.

Lágyabb, gyümölcsösebb, selymesebb

A szegedi vendégségben kortyolt csésze ízélménye sokban eltért a megszokott kávéktól: lágyabb, kevésbé savas, gyümölcsösebb aromák és finom karamellás-csokoládés jegyek bukkantak fel benne.

Ami még meglepőbb volt: az őrlemény illata sem a jól ismert erős kávéaromát idézte, inkább könnyed, gyümölcsös illat lengte be a szobát.

Mennyibe kerül a világ legdrágább kávéja, a kopi luwak?

Nem véletlenül nevezik a kopi luwakot a világ legdrágább kávéjának. Előállítása rendkívül munkaigényes: évente alig néhány száz kilogramm készül belőle. Egy 10 dekás csomag ára több tízezer forint, a magyarországi kávéházakban egy csészéért akár 9 ezer forintot is elkérhetnek.

A webshopokban is luxuscikknek számít: 50 gramm prémium kopi luwak 7500 forint körül mozog.

Etikai viták és állatvédelem

A különlegességnek van árnyoldala is. Bár a hagyományos kopi luwak vadon élő állatoktól származik, a tömeges kereslet miatt sok helyen ketrecben tartott cibetmacskákkal termelik, ami komoly állatvédelmi aggályokat vet fel. Éppen ezért nő a kereslet a „wild”, vagyis vadon gyűjtött kávé iránt, amely valódi ritkaság.