A vármegye legkisebb falujában áll most az egyik legszebb székelykapu – galériával

– Fontosak a gyökereink, fontos a közösségépítés és hogy elfogadjuk egymást, szeretettel forduljunk egymás felé – mondta Szügyi György, a 2019-ben alapított Páneurópai Kulturális Egyesület elnöke pénteken délelőtt Kövegyen, amikor átadták a községben a civil szervezet nyári művésztelepén, erdélyi fafaragók közreműködésével készült székelykaput. Megírtuk, hogy az egyesület idén harmadik alkalommal rendezett határon túli és hazai magyar művészek részvételével alkotótábort. A tíznapos rendezvénynek ezúttal nem az egyesület székhelye, Csanádpalota adott otthont, hanem a vármegye legkisebb faluja, a szomszédos Kövegy. A telepen nem csak a székelykapu készült el: hagyományőrző kézművesek is dolgoztak, a munkába pedig helybeli és ide látogató vendégek, köztük nagyon sok gyerek is bekapcsolódott. Az ünnepségen Nagy Ádám pusztaföldvári néprajzkutató, muzsikus játszott citerán, a nemzeti színű szalagot pedig az egyesületi elnök Galgóczkiné Krobák Mária házigazda polgármesterrel együtt vágta át.

Kövegy gazdagabb lett egy míves székelykapuval. Fotó: Szabó Imre

Kövegy ünnepelt

A székelykapu átadását követően további kulturális programok is várták az érdeklődőket Kövegyen. A közösségi házban megnyílt a falu szülöttének, néhai kollégánknak, Gyenes Kálmán fotóművésznek a kiállítása, a művelődési házban kiállítást rendeztek az alkotótáborban készült munkákból, és felavatták Bárdi Andrea makói láncfűrészes fafaragó buszra váró nénit ábrázoló szobrát – a falu központi buszmegállójának szomszédságában.