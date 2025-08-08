augusztus 8., péntek

László névnap

32°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Alkotótábor

53 perce

A vármegye legkisebb falujában áll most az egyik legszebb székelykapu – galériával

Címkék#Páneurópai Kulturális egyesület#alkotótábor#Kövegy#székelykapu#kiállítás

Pénteken délelőtt kulturális programok sora várta az érdeklődőket a vármegye legkisebb falujában. Kövegy egy székelykapuval gyarapodott, megnyílt Gyenes Kálmán fotóművész emléktárlata és Bárdi Andrea főtéri szobrát is leleplezték.

Szabó Imre

– Fontosak a gyökereink, fontos a közösségépítés és hogy elfogadjuk egymást, szeretettel forduljunk egymás felé – mondta Szügyi György, a 2019-ben alapított Páneurópai Kulturális Egyesület elnöke pénteken délelőtt Kövegyen, amikor átadták a községben a civil szervezet nyári művésztelepén, erdélyi fafaragók közreműködésével készült székelykaput. Megírtuk, hogy az egyesület idén harmadik alkalommal rendezett határon túli és hazai magyar művészek részvételével alkotótábort. A tíznapos rendezvénynek ezúttal nem az egyesület székhelye, Csanádpalota adott otthont, hanem a vármegye legkisebb faluja, a szomszédos Kövegy. A telepen nem csak a székelykapu készült el: hagyományőrző kézművesek is dolgoztak, a munkába pedig helybeli és ide látogató vendégek, köztük nagyon sok gyerek is bekapcsolódott. Az ünnepségen Nagy Ádám pusztaföldvári néprajzkutató, muzsikus játszott citerán, a nemzeti színű szalagot pedig az egyesületi elnök Galgóczkiné Krobák Mária házigazda polgármesterrel együtt vágta át.

Kövegy gazdagabb lett egy míves székelykapuval.
Kövegy gazdagabb lett egy míves székelykapuval. Fotó: Szabó Imre

Kövegy ünnepelt

A székelykapu átadását követően további kulturális programok is várták az érdeklődőket Kövegyen. A közösségi házban megnyílt a falu szülöttének, néhai kollégánknak, Gyenes Kálmán fotóművésznek a kiállítása, a művelődési házban kiállítást rendeztek az alkotótáborban készült munkákból, és felavatták Bárdi Andrea makói láncfűrészes fafaragó buszra váró nénit ábrázoló szobrát – a falu központi buszmegállójának szomszédságában.

Kövegyi kulturális programok

Fotók: Szabó Imre

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu