augusztus 23., szombat

Bence névnap

23°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KRESZ-teszt

3 órája

Egy ilyen forgalmi szituációban még a tapasztalt sofőrök is tanácstalanok – te tudod a helyes megoldást?

Címkék#főútvonal#kresz-teszt#sofőr

Ezen a héten is kihívás elé szeretnénk állítani olvasóinkat, legújabb KRESZ-tesztünk még a tapasztalt sofőröknek is kínos pillanatokat tud okozni.

Munkatársunktól

A fotón látható helyzet egy elsőre egyszerűnek tűnő szituáció, mégis tartogat egy csavart magában. Te tudod mi a KRESZ-teszt megoldása?

KRESZ-tesztünk a tapasztalt sofőröket is kihívás elé állítja
Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet? Forrás: Facebook

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend?

Amikor egy kanyarodó főútvonalról egy jármű átlépi a felezővonalat és letér, elsőbbséget kell adnia a főútvonalon haladó járműveknek, amelyek egyenesen haladnak vagy jobbra kanyarodnak. Ennek megfelelően először a "C" jelű, majd a "D" jelű jármű haladhat tovább.

A KRESZ szerint az "Elsőbbségadás kötelező" és az "ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" táblák elsőbbség szempontjából egyenrangúak, tehát nincs közöttük különbség. Ez alapján a "B" jelű járműnek a tőle jobbról érkező "A" jelű jármű részére kell elsőbbséget adnia, így utoljára a "B" jelű jármű haladhat.

Tehát a helyes áthaladási sorrendje: C, D, A, B

Próbáld ki további KRESZ-tesztjeinket is!

Tegyél próbát más KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet, így mindig tudni fogod, hogy mit kell cselekedned egy váratlan helyzetben.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu