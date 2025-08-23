Egy ilyen forgalmi szituációban még a tapasztalt sofőrök is tanácstalanok – te tudod a helyes megoldást?

A fotón látható helyzet egy elsőre egyszerűnek tűnő szituáció, mégis tartogat egy csavart magában. Te tudod mi a KRESZ-teszt megoldása?

Meg tudod oldani helyesen ezt a KRESZ-tesztet? Forrás: Facebook

KRESZ-teszt: mi az áthaladási sorrend?

Amikor egy kanyarodó főútvonalról egy jármű átlépi a felezővonalat és letér, elsőbbséget kell adnia a főútvonalon haladó járműveknek, amelyek egyenesen haladnak vagy jobbra kanyarodnak. Ennek megfelelően először a "C" jelű, majd a "D" jelű jármű haladhat tovább.

A KRESZ szerint az "Elsőbbségadás kötelező" és az "ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező" táblák elsőbbség szempontjából egyenrangúak, tehát nincs közöttük különbség. Ez alapján a "B" jelű járműnek a tőle jobbról érkező "A" jelű jármű részére kell elsőbbséget adnia, így utoljára a "B" jelű jármű haladhat.

Tehát a helyes áthaladási sorrendje: C, D, A, B

