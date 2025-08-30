Életek múlhatnak a helyes válaszon! Te hibáznál?

Ezek a mindennapi közlekedési szituációk nem csak a rutin részei, hanem a biztonság alapjai is. Ha valaki nincs tisztában az elsőbbségi szabályokkal, abból pillanatok alatt baleset lehet. A KRESZ ismerete nem csupán vizsgakövetelmény, hanem minden sofőr felelőssége. Ezért nem árt frissen tartani a tudásunkat, ez a KRESZ-teszt is ebben segít.

KRESZ-teszt: te meg tudod oldani? Forrás: BKV Facebook-oldala

Nézd meg alaposan az ábrát, majd válaszolj a kérdésre:

Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

Első ránézésre könnyűnek tűnhet a fenti feladat, ám ha jobban megnézed a helyzetet, kiderül, hogy több szabály együttes figyelembevételére van szükség. Amennyiben úgy gondolod, hogy megvan a helyes válasz, ellenőrizd le, hogy jól gondolkodtál-e. A megfejtést a BEOL oldalán megtalálod.

