2 órája
Életek múlhatnak a helyes válaszon! Te hibáznál?
A látszólag egyszerű kereszteződési helyzet sok sofőrnek feladja a leckét. Nem véletlen, hogy a mindennapos közlekedésben is gyakran látni bizonytalankodó autósokat hasonló szituációban. Teszteld magad, és derítsd ki, vajon te jobban teljesítesz-e, mint a legtöbb autós!
Ezek a mindennapi közlekedési szituációk nem csak a rutin részei, hanem a biztonság alapjai is. Ha valaki nincs tisztában az elsőbbségi szabályokkal, abból pillanatok alatt baleset lehet. A KRESZ ismerete nem csupán vizsgakövetelmény, hanem minden sofőr felelőssége. Ezért nem árt frissen tartani a tudásunkat, ez a KRESZ-teszt is ebben segít.
Nézd meg alaposan az ábrát, majd válaszolj a kérdésre:
Milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
Első ránézésre könnyűnek tűnhet a fenti feladat, ám ha jobban megnézed a helyzetet, kiderül, hogy több szabály együttes figyelembevételére van szükség. Amennyiben úgy gondolod, hogy megvan a helyes válasz, ellenőrizd le, hogy jól gondolkodtál-e. A megfejtést a BEOL oldalán megtalálod.
Tegyél próbát más KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet, így mindig tudni fogod, hogy mit kell cselekedned egy váratlan helyzetben.