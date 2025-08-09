23 perce
Fixen elhasalsz ezen a KRESZ-teszten, ha nem figyelsz eléggé
Olyan forgalmi szituációt mutatunk, amellyel szinte minden autós találkozott már, mégis sokan rosszul kezelik. Most kiderül, hogy te is azok közé tartozol-e, akik elrontják az elsőbbségadást, vagy magabiztosan oldod meg a helyzetet.
Legújabb feladványunk trükkösnek tűnhet, de a szabály egyértelmű. Sok autósnak még így is feladja a leckét. Mit tennél, ha a lámpa nem működne a kereszteződésben? Az eheti KRESZ-tesztben erre keressük a választ.
A kérdés egyszerű: milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?
Adunk egy kis segítséget a KRESZ-teszt megoldásához
A fenti kereszteződés nem egyenrangú utak találkozásából alakult ki. Egy olyan szituációt mutatunk, ahol az alárendelt útvonalon közlekedő járművezetőnek elsőbbséget kell adnia a főúton haladóknak. Ezt általában elsőbbségadás kötelező vagy stoptábla, illetve az útburkolati jelek is jelezhetik. Egy videót is mutatunk, amelyben további részleteket találhatsz.
Ha megvan a megfejtés és kíváncsi vagy jól tudod-e, a megoldást megtalálod a baon.hu oldalán!
Tegyél próbát más KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet, így mindig tudni fogod, hogy mit kell cselekedned egy váratlan helyzetben.
