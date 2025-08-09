augusztus 9., szombat

23 perce

Fixen elhasalsz ezen a KRESZ-teszten, ha nem figyelsz eléggé

Címkék#elsőbbség#kresz-teszt#tábla

Olyan forgalmi szituációt mutatunk, amellyel szinte minden autós találkozott már, mégis sokan rosszul kezelik. Most kiderül, hogy te is azok közé tartozol-e, akik elrontják az elsőbbségadást, vagy magabiztosan oldod meg a helyzetet.

Delmagyar.hu

Legújabb feladványunk trükkösnek tűnhet, de a szabály egyértelmű. Sok autósnak még így is feladja a leckét. Mit tennél, ha a lámpa nem működne a kereszteződésben? Az eheti KRESZ-tesztben erre keressük a választ.

kresz-teszt
KRESZ-teszt: Te tudod, ki haladhat át elsőként ebben a kereszteződésben? Forrás: Kresz Tanulás Otthon/Facebook

A kérdés egyszerű: milyen sorrendben haladhatnak át a járművek a kereszteződésben?

Adunk egy kis segítséget a KRESZ-teszt megoldásához

A fenti kereszteződés nem egyenrangú utak találkozásából alakult ki. Egy olyan szituációt mutatunk, ahol az alárendelt útvonalon közlekedő járművezetőnek elsőbbséget kell adnia a főúton haladóknak. Ezt általában elsőbbségadás kötelező vagy stoptábla, illetve az útburkolati jelek is jelezhetik. Egy videót is mutatunk, amelyben további részleteket találhatsz.

Ha megvan a megfejtés és kíváncsi vagy jól tudod-e, a megoldást megtalálod a baon.hu oldalán!

Tegyél próbát más KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet, így mindig tudni fogod, hogy mit kell cselekedned egy váratlan helyzetben.

 

