augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

37°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Villamosközlekedés

1 órája

Pofonegyszerű KRESZ-teszt, a legtöbbeken mégis kifog

Címkék#Szeged#kresz-teszt#jogosítvány#sofőr

Csongrád-Csanád vármegyében nem minden településen jár villamos, de ezt leszámítva egy sofőrnek bármikor adódhat olyan helyzete, amikor egy ismeretlen városban szembe találkozik a sínen közlekedő járművel. Legújabb KRESZ-tesztünk épp egy ilyen szituációt mutat be.

Csányi Cintia

A közlekedési szabályok ismerete nemcsak a friss jogosítványt szerzőknek fontos, hanem a több évtizede vezetőknek is. Csongrád-Csanád vármegyében ugyan Szegeden kívül nem közlekedik villamos, mégis jó ha tudjuk, hogy ilyen helyzetben hogyan kell helyesen közlekedni. KRESZ-tesztünk most ebben segít.

Elsőbbségadásra épülő KRESZ-teszt, villamos elsőbbség
KRESZ-teszt: szerinted mi a helyes sorrend? Forrás: Szuperjogsi.hu

A KRESZ világos előírásokat tartalmaz a villamos elsőbbségére vonatkozóan, azonban sok sofőr ritkán találkozik vele a gyakorlatban, így könnyen bizonytalanná válhat. 

KRESZ-teszt: vajon mi az áthaladási sorrend a fenti kereszteződésben? 

A fenti képen látható kereszteződésben több jármű, köztük egy villamos áll, ám nincsenek sem jelzőlámpák, sem elsőbbséget szabályozó táblák. A feladvány célja, hogy kiderüljön, mennyire vagy tisztában az alapvető elsőbbségi szabályokkal, különös tekintettel a villamos közlekedésére. Bár a helyzet elsőre egyszerűnek tűnhet, sok rutinos sofőrt is megtéveszt a szokatlan forgalmi szituáció.

Ha megvan a megfejtés és kíváncsi vagy, jól tudod-e, a megoldást megtalálod a szoljon.hu oldalán!

Tedd próbára a tudásod korábbi KRESZ-tesztjeinkkel is, és bővítsd közlekedési ismereteidet. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu