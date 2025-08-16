Pofonegyszerű KRESZ-teszt, a legtöbbeken mégis kifog

A közlekedési szabályok ismerete nemcsak a friss jogosítványt szerzőknek fontos, hanem a több évtizede vezetőknek is. Csongrád-Csanád vármegyében ugyan Szegeden kívül nem közlekedik villamos, mégis jó ha tudjuk, hogy ilyen helyzetben hogyan kell helyesen közlekedni. KRESZ-tesztünk most ebben segít.

KRESZ-teszt: szerinted mi a helyes sorrend? Forrás: Szuperjogsi.hu

A KRESZ világos előírásokat tartalmaz a villamos elsőbbségére vonatkozóan, azonban sok sofőr ritkán találkozik vele a gyakorlatban, így könnyen bizonytalanná válhat.

KRESZ-teszt: vajon mi az áthaladási sorrend a fenti kereszteződésben?

A fenti képen látható kereszteződésben több jármű, köztük egy villamos áll, ám nincsenek sem jelzőlámpák, sem elsőbbséget szabályozó táblák. A feladvány célja, hogy kiderüljön, mennyire vagy tisztában az alapvető elsőbbségi szabályokkal, különös tekintettel a villamos közlekedésére. Bár a helyzet elsőre egyszerűnek tűnhet, sok rutinos sofőrt is megtéveszt a szokatlan forgalmi szituáció.

Ha megvan a megfejtés és kíváncsi vagy, jól tudod-e, a megoldást megtalálod a szoljon.hu oldalán!

