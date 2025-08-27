augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Cukiság

2 órája

Olvasóink házikedvencei: kutyás fotók, amik felmelegítik a szívet – galériával

Címkék#családtag#póz#szeretet

Olvasóink megosztották velünk legkedvesebb kutyás pillanataikat, mi pedig egy aranyos galériába gyűjtöttük a házikedvencek fotóit.

Munkatársunktól

A kutya nemcsak hűséges társ, hanem igazi családtag is, akinek minden rezdülése örömet hoz.

A kutya az ember legjobb barátja.
A kutya mindig tudja, hogyan lopjon mosolyt a gazdi arcára. Illusztráció: Shutterstock

A kutya az ember legjobb barátja

A Délmagyar Facebook-oldalán kértük olvasóinkat, hogy mutassák meg négylábú barátaikat, és rengeteg bájos házikedvenc képe érkezett. A mosolygós szempároktól a bohókás pózokon át egészen a pihenő pillanatokig minden fotó arról mesél, milyen szeretetet tud adni egy kutya.

Olvasóink kedvencei

Fotók: DM

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu