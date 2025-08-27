Olvasóink házikedvencei: kutyás fotók, amik felmelegítik a szívet – galériával

A kutya nemcsak hűséges társ, hanem igazi családtag is, akinek minden rezdülése örömet hoz.

A kutya mindig tudja, hogyan lopjon mosolyt a gazdi arcára. Illusztráció: Shutterstock

A kutya az ember legjobb barátja

A Délmagyar Facebook-oldalán kértük olvasóinkat, hogy mutassák meg négylábú barátaikat, és rengeteg bájos házikedvenc képe érkezett. A mosolygós szempároktól a bohókás pózokon át egészen a pihenő pillanatokig minden fotó arról mesél, milyen szeretetet tud adni egy kutya.