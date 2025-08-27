Cukiság
9 perce
Olvasóink házikedvencei: kutyás fotók, amik felmelegítik a szívet – galériával
Olvasóink megosztották velünk legkedvesebb kutyás pillanataikat, mi pedig egy aranyos galériába gyűjtöttük a házikedvencek fotóit.
A kutya nemcsak hűséges társ, hanem igazi családtag is, akinek minden rezdülése örömet hoz.
A kutya az ember legjobb barátja
A Délmagyar Facebook-oldalán kértük olvasóinkat, hogy mutassák meg négylábú barátaikat, és rengeteg bájos házikedvenc képe érkezett. A mosolygós szempároktól a bohókás pózokon át egészen a pihenő pillanatokig minden fotó arról mesél, milyen szeretetet tud adni egy kutya.
Olvasóink kedvenceiFotók: DM
