Van egy hely, ahol már koktél is jár az ebeknek

Szegeden már régóta nem kell otthon hagyni kedvencünket, ha beülnénk egy jó kávéra, ebédre vagy vacsorára. De az egyik vidéki vendéglátóhelyen olyan bájos vizes tálra bukkantunk, ami azonnal belopja magát mindenki szívébe. Ez aztán a kutyabarát!

Kutyabarát vendéglátóhelyen a négylábúakat is frissítő várja. Az ásotthalmi Tamburában például blöki koktél. Fotó: Török János

Kutyabarát helyek: szinte mindenhol szívesen látják az ebeket

„A legtöbb hely kutyabarát, csak néhány kivétel akad” – osztotta meg tapasztalatát egy szegedi gazdi egy internetes fórumon. És valóban: a belvárostól a Tisza-partig egyre több étterem és kávézó várja szeretettel a négylábúakat is. Az ismert helyek nemcsak minőségi kínálattal, hanem vízzel teli kutyatállal és nyitott szívvel fogadják az ebeket is.

Blöki koktél a Tamburában

Az Ásotthalom főutcáján lévő Tambura étteremben nemcsak egyszerű vizet kap a szomjas eb. Itt Blöki-koktéllal várják a négylábú kedvenceket. Az ajtó melletti műanyag vizes tálon olvasható a „Blöki-koktél” felirat.

Kutyabarát vendéglátóhely különdíj

Vannak vendéglátóhelyek, ahol nemcsak megtűrik, hanem díjazott módon fogadják a kutyás vendégeket. A Jobb Mint Otthon Kisvendéglő például már több mint egy évtizede elnyerte a „kutyabarát vendéglátóhely” különdíjat, ami nemcsak a vendégek visszajelzéseit, hanem a hely hozzáállását is tükrözi. Itt nem csupán beengedik a kutyákat – örülnek is nekik.

Inkább a gyerekeket tiltsák ki?

A Redditen is sokan szóltak hozzá a témában feldobott kérdéshez. Az egyikük azt írta, Szeged nagy általánosságban kutyabarát város. Nehezebb feladat lenne olyan helyet találni ahova nem viheted be kedvencedet. Egy másik hozzászóló is védelmébe vette a kutyákat a gyerekekkel szemben: A kutyák 90 százaléka normálisabban viselkedik az éttermekben, mint egyes emberek. A gyerekekről nem is beszélve, amikor egy nyugodt vacsorát akarnál eltölteni de a szomszéd asztalnál ordibál, visítozik, rohangál a szülő pedig tojik rá. A gyerekeket előbb tiltanám ki éttermekből, mint egy szobatiszta kutyát.

Terasz vagy beltér? Nem árt előre érdeklődni

Ezért nem árt az elővigyázatosság: egyes helyeken csak a teraszra mehet be az állat, máshol a beltér is nyitott a kutyák számára. Érdemes előre érdeklődni, és mindig pórázon tartani a négylábú vendéget, még akkor is, ha barátságos, mert más asztaltársaságoknál ugyanis lehet, hogy nem mindenki rajong a kutyákért.