augusztus 10., vasárnap

Lőrinc névnap

32°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
KVÍZ

1 órája

Érdekességek az állatvilágból – Teszteld, mennyit tudsz!

Címkék#tengeri#kvíz állatvilág#madarak

Ez a kvíz öt izgalmas kérdéssel visz körbe a Föld legérdekesebb élőlényei között. Tudd meg, ismered-e a repülve alvó madarat, a több szívű tengeri lényt és a legnagyobb nyelvű ragadozót!

Vass Viktor

Ha szereted a furcsa és meglepő tényeket, akkor ez a kvíz neked való! Öt kérdésen keresztül felfedezheted az állatvilág legkülönlegesebb képességeit és túlélési trükkjeit. 

KVÍZ
Ez a kvíz az állatvilág legkülönösebb és leglenyűgözőbb érdekességeit mutatja be. Fotó: Shutterstock 

KVÍZ az állatvilág titkairól

Közben garantáltan találsz majd olyan válaszokat, amikre sosem gondoltál volna. Ez a kvíz egyszerre szórakoztató és tanulságos, így a végén nemcsak jól érzed majd magad, de egy kis extra tudással is gazdagabb leszel. Kihívás elfogadva? További kvízeink elérhetőek itt.

1.
Melyik állat képes alvás közben is repülni?
2.
Melyik állatnak van a legtöbb szíve?
3.
Melyik állat tudja „kilőni” a saját belső szerveit, hogy megvédje magát?
4.
Melyik állatnak a legnagyobb a nyelve a testméretéhez képest?
5.
Melyik állat képes a leghosszabb ideig víz alatt maradni levegővétel nélkül?

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu