KVÍZ
1 órája
Érdekességek az állatvilágból – Teszteld, mennyit tudsz!
Ez a kvíz öt izgalmas kérdéssel visz körbe a Föld legérdekesebb élőlényei között. Tudd meg, ismered-e a repülve alvó madarat, a több szívű tengeri lényt és a legnagyobb nyelvű ragadozót!
Ha szereted a furcsa és meglepő tényeket, akkor ez a kvíz neked való! Öt kérdésen keresztül felfedezheted az állatvilág legkülönlegesebb képességeit és túlélési trükkjeit.
KVÍZ az állatvilág titkairól
Közben garantáltan találsz majd olyan válaszokat, amikre sosem gondoltál volna. Ez a kvíz egyszerre szórakoztató és tanulságos, így a végén nemcsak jól érzed majd magad, de egy kis extra tudással is gazdagabb leszel. Kihívás elfogadva? További kvízeink elérhetőek itt.
1.
Melyik állat képes alvás közben is repülni?
2.
Melyik állatnak van a legtöbb szíve?
3.
Melyik állat tudja „kilőni” a saját belső szerveit, hogy megvédje magát?
4.
Melyik állatnak a legnagyobb a nyelve a testméretéhez képest?
5.
Melyik állat képes a leghosszabb ideig víz alatt maradni levegővétel nélkül?
Ezt ne hagyja ki!Szegedi Szabadtéri Játékok
2025.08.08. 07:06
Fotókon a legjobban várt bemutató, ilyen lesz A 3 testőr Szegeden – videóval
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre