2 órája

Augusztus 20-i kvíz: teszteld, mennyit tudsz a nemzeti ünnepről

Címkék#kvízjáték#tűzijáték#Szent István

Kvízünk segítségével játékosan derítheted ki, mennyire ismered augusztus 20-a történetét és hagyományait. Tedd próbára magad, és közben elevenítsd fel a magyar államalapítás legfontosabb pillanatait.

Munkatársunktól

Augusztus 20-a a magyar történelem egyik legjelentősebb napja, ez a kvíz tökéletes lehetőség arra, hogy játékos formában is átismételjük az ünnephez kapcsolódó tudnivalókat. Az államalapítás, Szent István király és az új kenyér mind olyan szimbólumok, amelyek összekapcsolódnak ezen a napon.

Ünnepi kvízjáték.
Ez a kvízjáték nemcsak szórakoztató, hanem segít közelebb kerülni a hagyományainkhoz. Fotó: Shuttersotck

Kezdődjék az ünnepi kvízjáték

 A tűzijáték, a kenyérszentelés és a hagyományos ünnepi programok mind fontos részei az augusztus 20-ai ünnepnek, kvízünk segít megérteni nemzeti ünnepünk jelentőségét.

Teszteld a tudásod már megjelent kvízeinkkel itt.

1.
Mit ünneplünk augusztus 20-án Magyarországon?
2.
Ki volt az első magyar király, akinek augusztus 20-ához kapcsolódik az ünnepe?
3.
Melyik hagyományos étel kap központi szerepet augusztus 20-án?
4.
Melyik városban tartják a legnagyobb tűzijátékot augusztus 20-án?
5.
Melyik történelmi eseményhez kötődik augusztus 20-a állami ünneppé nyilvánítása?

 

