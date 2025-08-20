Augusztus 20-i kvíz: teszteld, mennyit tudsz a nemzeti ünnepről

Augusztus 20-a a magyar történelem egyik legjelentősebb napja, ez a kvíz tökéletes lehetőség arra, hogy játékos formában is átismételjük az ünnephez kapcsolódó tudnivalókat. Az államalapítás, Szent István király és az új kenyér mind olyan szimbólumok, amelyek összekapcsolódnak ezen a napon.

Ez a kvízjáték nemcsak szórakoztató, hanem segít közelebb kerülni a hagyományainkhoz. Fotó: Shuttersotck

Kezdődjék az ünnepi kvízjáték

A tűzijáték, a kenyérszentelés és a hagyományos ünnepi programok mind fontos részei az augusztus 20-ai ünnepnek, kvízünk segít megérteni nemzeti ünnepünk jelentőségét.

