1 órája
Augusztus 20-i kvíz: teszteld, mennyit tudsz a nemzeti ünnepről
Kvízünk segítségével játékosan derítheted ki, mennyire ismered augusztus 20-a történetét és hagyományait. Tedd próbára magad, és közben elevenítsd fel a magyar államalapítás legfontosabb pillanatait.
Augusztus 20-a a magyar történelem egyik legjelentősebb napja, ez a kvíz tökéletes lehetőség arra, hogy játékos formában is átismételjük az ünnephez kapcsolódó tudnivalókat. Az államalapítás, Szent István király és az új kenyér mind olyan szimbólumok, amelyek összekapcsolódnak ezen a napon.
Kezdődjék az ünnepi kvízjáték
A tűzijáték, a kenyérszentelés és a hagyományos ünnepi programok mind fontos részei az augusztus 20-ai ünnepnek, kvízünk segít megérteni nemzeti ünnepünk jelentőségét.
