Játék

1 órája

Középkori várak kvíz – Te mennyit tudsz a lovagok koráról?

Ez a kvíz arra hív, hogy felfedezd a középkori várak titkait, és próbára tedd tudásodat a lovagok, erődítmények és középkori szokások világában.

Munkatársunktól

A középkori várak nem csupán katonai létesítmények voltak, hanem a mindennapi élet központjai is, ahol uralkodók, lovagok és szolgák élték mindennapjaikat. Ezek az építmények a biztonságot jelentették a háborús időkben, de emellett a pompás ünnepségek, lakomák és lovagi tornák színhelyei is voltak. Kvízünk segítségével könnyedén körbejárhatod ezeket az érdekes témaköröket.

Kvíz a középkori várakról.
Kvízünk a középkori várak és a lovagkor érdekességeit idézi meg. Fotó: Shutterstock

Kvízünkkel te is a várak szakértője lehetsz

Ha mindig is érdekelt, hogyan védték meg magukat a várak lakói, milyen titkos járatok vezettek a falak mögött, vagy hogy mitől volt igazán félelmetes egy ostrom, akkor ez a kvíz neked szól! Tedd próbára magad, és derítsd ki, mennyire ismered a középkor izgalmas világát.

Teszteld a tudásod már megjelent kvízeinkkel itt.

1.
Melyik része volt a várnak a legfontosabb védelmi szempontból?
2.
Milyen célt szolgált a felvonóhíd?
3.
Mi volt a várárok fő szerepe?
4.
Melyik esemény volt gyakori a vár udvarán?
5.
Milyen anyagból épültek a legellenállóbb várak?

 

