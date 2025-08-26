Kvíz 1 órája

Nyolc kérdés, ami megmutatja, mennyire vagy otthon a retro világban

Ugye emlékszel még, amikor a családi videózás a VHS kazetták körül forgott, vagy amikor a Tetris kockáival órákig el lehetett szöszölni? A technika gyorsan fejlődik, de ezek a kütyük igazi nosztalgiát ébresztenek. Tedd próbára, mennyire ismered a régi idők kedvenceit! Itt a retro kütyü kvíz!

A régi idők kütyüi sokunknak jelentenek nosztalgikus emlékeket. Voltak köztük, amik nélkül elképzelhetetlen volt a hétköznap, és olyanok is, amelyek igazi különlegességnek számítottak. Ebben a kvízben felidézheted, mennyire ismered még a múlt technikai érdekességeit. Tedd próbára tudásod legújabb kvízünkkel. Fotó: Shutterstock

1. Mi látható a képen? Gameboy Helyes válasz Rossz válasz Nintendo Switch Helyes válasz Rossz válasz Tetris Helyes válasz Rossz válasz 2. Mi látható a képen? CD Helyes válasz Rossz válasz Floppy lemez Helyes válasz Rossz válasz Pendrive Helyes válasz Rossz válasz 3. Mi látható a képen? Csipogó Helyes válasz Rossz válasz Garázsnyitó Helyes válasz Rossz válasz Tamagocsi Helyes válasz Rossz válasz 4. Mi látható a képen? VHS lejátszó Helyes válasz Rossz válasz Erősítő Helyes válasz Rossz válasz Gramofon Helyes válasz Rossz válasz 5. Mi látható a képen? Discman Helyes válasz Rossz válasz Walkman Helyes válasz Rossz válasz Ipod Helyes válasz Rossz válasz 6. Mi látható a képen? Playstation 1 Helyes válasz Rossz válasz Atari Helyes válasz Rossz válasz Super Nintendo Helyes válasz Rossz válasz 7. Mi látható a képen? Playstation Portable Helyes válasz Rossz válasz Nintendo Switch Helyes válasz Rossz válasz Xbox Classic Helyes válasz Rossz válasz 8. Mi látható a képen? Walkman Helyes válasz Rossz válasz Sokol rádió Helyes válasz Rossz válasz Discman Helyes válasz Rossz válasz

Ha kedvet kaptál, hogy tovább teszteld a tudásod, akkor itt vannak a korábbi kvízeink. Biztos találsz kedvedre valót.

