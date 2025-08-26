augusztus 26., kedd

Izsó névnap

25°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kvíz

1 órája

Nyolc kérdés, ami megmutatja, mennyire vagy otthon a retro világban

Címkék#kütyüi#retró#kvíz

Ugye emlékszel még, amikor a családi videózás a VHS kazetták körül forgott, vagy amikor a Tetris kockáival órákig el lehetett szöszölni? A technika gyorsan fejlődik, de ezek a kütyük igazi nosztalgiát ébresztenek. Tedd próbára, mennyire ismered a régi idők kedvenceit! Itt a retro kütyü kvíz!

Delmagyar.hu

A régi idők kütyüi sokunknak jelentenek nosztalgikus emlékeket. Voltak köztük, amik nélkül elképzelhetetlen volt a hétköznap, és olyanok is, amelyek igazi különlegességnek számítottak. Ebben a kvízben felidézheted, mennyire ismered még a múlt technikai érdekességeit.

Fiatal szemüveges férfi kitölt egy kvízt a számítógépén.
Tedd próbára tudásod legújabb kvízünkkel. Fotó: Shutterstock
1.
Mi látható a képen?
2.
Mi látható a képen?
3.
Mi látható a képen?
4.
Mi látható a képen?
5.
Mi látható a képen?
6.
Mi látható a képen?
7.
Mi látható a képen?
8.
Mi látható a képen?

Ha kedvet kaptál, hogy tovább teszteld a tudásod, akkor itt vannak a korábbi kvízeink. Biztos találsz kedvedre valót.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu