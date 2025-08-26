1 órája
Nyolc kérdés, ami megmutatja, mennyire vagy otthon a retro világban
Ugye emlékszel még, amikor a családi videózás a VHS kazetták körül forgott, vagy amikor a Tetris kockáival órákig el lehetett szöszölni? A technika gyorsan fejlődik, de ezek a kütyük igazi nosztalgiát ébresztenek. Tedd próbára, mennyire ismered a régi idők kedvenceit! Itt a retro kütyü kvíz!
A régi idők kütyüi sokunknak jelentenek nosztalgikus emlékeket. Voltak köztük, amik nélkül elképzelhetetlen volt a hétköznap, és olyanok is, amelyek igazi különlegességnek számítottak. Ebben a kvízben felidézheted, mennyire ismered még a múlt technikai érdekességeit.
