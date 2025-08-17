Vissza a gyermekkorba! Te tudod a választ ezekre a találós kérdésekre?

augusztus 17., vasárnap

Készen állsz, hogy próbára tedd a logikádat és a kreatív gondolkodásodat? Ebben a találós kérdés kvízben garantáltan megmozgatjuk az agytekervényeidet.

Delmagyar.hu

A találós kérdések évszázadok óta szórakoztatják az embereket, nemcsak jó mulatságot nyújtanak, hanem fejlesztik a logikus gondolkodást, a kreativitást és a problémamegoldó képességet is. Most itt a lehetőség, hogy Te is próbára tedd magad egy izgalmas kvíz formájában! 

Gondolkodtató kvíz
Tedd próbára az eszedet a találós kérdés kvízzel.  Illusztráció: Shutterstock

Ebben a különleges összeállításban nem a lexikális tudásodra, hanem a furfangodra és a figyelmedre lesz szükség. A kvíz célja, hogy egyszerre szórakoztasson és kihívás elé állítson. 

1.
Körbeforog, körbejár, nem szédül el soha már?
2.
Láttam egy madarat, nagy kanállal evett, megkérdeztem tőle? mi is a te neved?
3.
Éppen olyan mint egy kefe, mégsem fésülködhetsz vele.
4.
Van a házunkban egy icipici tó, úszni benne nem lehet de lubickolni jó.
5.
Vadonatúj, mégis lyukas, lyuk nélkül nem ér egy garast.

Ha még játszanál és tesztelnéd tudásod, akkor nézd meg a korábbi általunk készített kvízeket is. 

 

