Egy szakértő elárulta, melyik klímára ruházzunk be, ha rezsicsökkentés a cél

A naptári nyár utolsó heteit tapossuk, de hiába tombol a hőség, egyre kevesebben költenek már légkondira. Augusztus végére már érdemben csökkent a klímavásárlási kedv, és ha most kezdenénk neki, a telepítési idő miatt is elképzelhető, hogy a meleg szezon már elmúlik, mire a klíma a falra kerül. A legjobb megoldás az, ha a korszerű berendezések segítségével egyszerre megoldódik a lakás hűtése és fűtése.

A lakás hűtése és fűtése egyszerre megoldódik a hűtő-fűtő klímaberendezés segítségével. Fotó: Shutterstock

Bár léteznek elérhető, pénztárcabarát megoldások a hőség enyhítésére, nem mindegyik kínál valódi, hosszú távú komfortot. A mobilklíma például gyors és egyszerű választásnak tűnhet, de működése zajos, energiaigényes, és legtöbbször csak átmeneti enyhülést biztosít. Az év nagy részében pedig használaton kívül áll, ráadásul nem alkalmas hatékony fűtésre sem, így végső soron nem gazdaságos választás – tudtuk meg Tornyi Koppánytól a Dél-Alföldi Klíma Kft. tulajdonosától.

Ezzel a készülékkel megoldódik a lakás hűtése és fűtése

Ahogy közeledik az ősz, egyre jobban csökken az esélye annak, hogy még hűtésre vásároljunk berendezést. A klíma-vásárlási kedv ilyenkor visszaesik, hiszen a meleg már múlóban van, sokan úgy vannak vele, hogy ezt a pár hetet már kibírják hűtés nélkül is. Tornyi Koppány szerint érdemes inkább előre gondolkodni, nem pedig a mostani meleg napokra alapozni. Lapunknak elmondta, hogy jelenleg még érdemes egy fűtésre is optimalizált légkondit beszerezni, mert szeptembertől már használhatóak az energiatakarékos, komfortos hűtési megoldások, amelyek kiegészítő vagy akár fő fűtésként is működhetnek. Akiknek napelemük is van, azok számára különösen vonzó a klímás fűtés, hiszen így jelentős megtakarítás érhető el.

Az igazán korszerű klímák, melyeket a szakma hűtő-fűtő klímaként ismer, nemcsak hűtenek, hanem az átmeneti időszakban, még a fűtőszezon kezdete előtt is képesek meleget adni.

Az ilyen készülékek fűtés üzemmódban rendkívül energiatakarékosak, ami hosszabb távon jelentős rezsicsökkenést hozhat. Tornyi Koppány megjegyezte, hogy habár a kezdeti beruházás költsége magasabb lehet, egy-két szezon alatt megtérül az árkülönbözet.