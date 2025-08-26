augusztus 26., kedd

Izsó névnap

23°
+27
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A külföldiek is imádják

2 órája

Titkos, családi lángos recept hozta lázba Szegedet – galériával, videóval

Címkék#street food#Honvéd tér#külföldi hallgató#lángosozó#sajtos tejfölös lángos#családi vállalkozás#Szegedi Tudományegyetem#Szeged#lángos#belváros

Hosszú szünet után újra kapható lángos Szeged belvárosában. Csak nemrég nyitott, de máris népes rajongótáborral bír a Lingi Lángos. A jelenlegi legmenőbb szegedi street food a Giligor-család titkos receptje alapján készül, a családi vállalkozás apraja-nagyja kiveszi a részét a munkából. A tanév még el sem kezdődött, de az SZTE külföldi hallgatói már most tömegével kaptak rá.

Koós Kata

A Lingi Lángos alig másfél hónapja nyitott meg, de lángosuk már most az egyik legmenőbb street food Szeged belvárosában. A Giligor-család 2010-től 13 éven át üzemeltette a Bartók téri lángosozót, amely a szegedi belváros egyetlen lángosozója volt, mellette a Szeged környéki vásárokban is büfékocsiztak. Az elmúlt másfél évben a családi vállalkozás szünetelt, immár azonban új helyen, ám a régi, jól bevált recepthez ragaszkodva nyitottak újra a Honvéd téren, a korábbi pékárus bódéban. 

Lángos a belvárosban
A nagypapa a palacsintakirály, fia a lángosmester a családban. Giligor Béla, Heni a kedves kiszolgálásért felel, minden lángo mellé nagy mosoly is jár. Fotó: Karnok Csaba

Így született a titkos, családi lángos recept

Ifjabb Giligor Béla elmondta, hogy szüleinek a hajdani Cserepes sori piac egyik bódéjában volt büféje, aminek a közvetlen szomszédja lángosozó volt. Annak tulaja tanította meg Bélát az igazi, ropogós piaci lángos elkészítésének fortélyaira. A fiatalember itt-ott saját elgondolásaival spékelte a folyamatot, így született meg az egyedi Giligor-féle, titkos lángos recept, amelynek nincs párja a belvárosban. Szó szerint, ugyanis a Honvéd térre költözés után is övéké az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában. 

Lángos, palacsinta, szeretet: a Giligor-család apraja-nagyja besegít

A Lingi Lángos igazi családi vállalkozás. Béla édesapja, idősebb Giligor Béla kapcsolja fel a villanyt minden hajnalban négykor a bódéban, és kezdi meg az előkészületeket. A családban ő a palacsintakirály, amit 23 féle ízben kínálnak. Fia a lángoskészítés mestere, amiből a simát 800 forintért adják, a sajtos-tejfölös lángos ára 1500 forint. Töltött lángos is kapható, azok között a legcuccosabb a Lingi-lángos, ami tonhalas-lilahagymás-sajtos, és egy törzsvásárló hölgy elmondása szerint egy fizikai munkás is elismerően csettinthet, ha ezt választja ebéd gyanánt. A Lingi-lángos egyébként ifjabb Giligor Béla felesége, Heni kedvence, aki a kedves kiszolgálásért felel. Minden lángost, palacsintát, óriás fánkot nagy mosollyal spékel. 

A lángosozót a házaspár két kislánya, Aliz és Maja nevezte el, de a nagymamák is kiveszik a részüket a családi vállalkozásból. Heni hangsúlyozta, hogy, ha nem vigyáznának a kisunokáikra, esély sem lett volna, hogy újranyisson az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában. 

A külföldiek is imádják a Honvéd téri lángost

A kínálat angolul is olvasható a lángosozó oldalán. Heni végzettsége szerint angol tanár, így könnyen szó ért a Szegedi Tudományegyetem sok külföldi hallgatójával. Noha még el sem kezdődött az új tanév, a kínaiak már most tömegével rakaptak a lángosra. Heni és Béla elmondta, hogy van olyan távol-keleti törzsvendégük, aki szinte minden nap vásárol tőlük lángost, de sok arab és német fiatal is gyakra megfordul náluk. 

Lángos Szeged belvárosának szívében

Fotók: Karnok Csaba

Hogy mi a titkuk? 

– A jó lángos titka a friss olaj. A palacsintát pedig úgy készítem, ahogy a nagymamám. Szoktam mondani: ötvenszer balra, harmincszor jobbra keverem – adta meg a választ széles, cinkos mosoly kíséretében idősebb Giligor Béla. 

– A titkunk, hogy csak olyan ételt adunk ki, amit magunk is jó ízzel ennénk meg – tette hozzá fia.

– És nagyon szeretjük, amit csinálunk. Igazán szívvel-lélekkel csináljuk – fűzte hozzá Giligorné Heni. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu