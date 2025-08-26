1 órája
Titkos, családi lángos recept hozta lázba Szegedet – galériával, videóval
Hosszú szünet után újra kapható lángos Szeged belvárosában. Csak nemrég nyitott, de máris népes rajongótáborral bír a Lingi Lángos. A jelenlegi legmenőbb szegedi street food a Giligor-család titkos receptje alapján készül, a családi vállalkozás apraja-nagyja kiveszi a részét a munkából. A tanév még el sem kezdődött, de az SZTE külföldi hallgatói már most tömegével kaptak rá.
A Lingi Lángos alig másfél hónapja nyitott meg, de lángosuk már most az egyik legmenőbb street food Szeged belvárosában. A Giligor-család 2010-től 13 éven át üzemeltette a Bartók téri lángosozót, amely a szegedi belváros egyetlen lángosozója volt, mellette a Szeged környéki vásárokban is büfékocsiztak. Az elmúlt másfél évben a családi vállalkozás szünetelt, immár azonban új helyen, ám a régi, jól bevált recepthez ragaszkodva nyitottak újra a Honvéd téren, a korábbi pékárus bódéban.
Így született a titkos, családi lángos recept
Ifjabb Giligor Béla elmondta, hogy szüleinek a hajdani Cserepes sori piac egyik bódéjában volt büféje, aminek a közvetlen szomszédja lángosozó volt. Annak tulaja tanította meg Bélát az igazi, ropogós piaci lángos elkészítésének fortélyaira. A fiatalember itt-ott saját elgondolásaival spékelte a folyamatot, így született meg az egyedi Giligor-féle, titkos lángos recept, amelynek nincs párja a belvárosban. Szó szerint, ugyanis a Honvéd térre költözés után is övéké az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában.
Lángos, palacsinta, szeretet: a Giligor-család apraja-nagyja besegít
A Lingi Lángos igazi családi vállalkozás. Béla édesapja, idősebb Giligor Béla kapcsolja fel a villanyt minden hajnalban négykor a bódéban, és kezdi meg az előkészületeket. A családban ő a palacsintakirály, amit 23 féle ízben kínálnak. Fia a lángoskészítés mestere, amiből a simát 800 forintért adják, a sajtos-tejfölös lángos ára 1500 forint. Töltött lángos is kapható, azok között a legcuccosabb a Lingi-lángos, ami tonhalas-lilahagymás-sajtos, és egy törzsvásárló hölgy elmondása szerint egy fizikai munkás is elismerően csettinthet, ha ezt választja ebéd gyanánt. A Lingi-lángos egyébként ifjabb Giligor Béla felesége, Heni kedvence, aki a kedves kiszolgálásért felel. Minden lángost, palacsintát, óriás fánkot nagy mosollyal spékel.
A lángosozót a házaspár két kislánya, Aliz és Maja nevezte el, de a nagymamák is kiveszik a részüket a családi vállalkozásból. Heni hangsúlyozta, hogy, ha nem vigyáznának a kisunokáikra, esély sem lett volna, hogy újranyisson az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában.
A külföldiek is imádják a Honvéd téri lángost
A kínálat angolul is olvasható a lángosozó oldalán. Heni végzettsége szerint angol tanár, így könnyen szó ért a Szegedi Tudományegyetem sok külföldi hallgatójával. Noha még el sem kezdődött az új tanév, a kínaiak már most tömegével rakaptak a lángosra. Heni és Béla elmondta, hogy van olyan távol-keleti törzsvendégük, aki szinte minden nap vásárol tőlük lángost, de sok arab és német fiatal is gyakra megfordul náluk.
Lángos Szeged belvárosának szívébenFotók: Karnok Csaba
Hogy mi a titkuk?
– A jó lángos titka a friss olaj. A palacsintát pedig úgy készítem, ahogy a nagymamám. Szoktam mondani: ötvenszer balra, harmincszor jobbra keverem – adta meg a választ széles, cinkos mosoly kíséretében idősebb Giligor Béla.
– A titkunk, hogy csak olyan ételt adunk ki, amit magunk is jó ízzel ennénk meg – tette hozzá fia.
– És nagyon szeretjük, amit csinálunk. Igazán szívvel-lélekkel csináljuk – fűzte hozzá Giligorné Heni.