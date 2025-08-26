Titkos, családi lángos recept hozta lázba Szegedet – galériával, videóval

A Lingi Lángos alig másfél hónapja nyitott meg, de lángosuk már most az egyik legmenőbb street food Szeged belvárosában. A Giligor-család 2010-től 13 éven át üzemeltette a Bartók téri lángosozót, amely a szegedi belváros egyetlen lángosozója volt, mellette a Szeged környéki vásárokban is büfékocsiztak. Az elmúlt másfél évben a családi vállalkozás szünetelt, immár azonban új helyen, ám a régi, jól bevált recepthez ragaszkodva nyitottak újra a Honvéd téren, a korábbi pékárus bódéban.

A nagypapa a palacsintakirály, fia a lángosmester a családban. Giligor Béla, Heni a kedves kiszolgálásért felel, minden lángo mellé nagy mosoly is jár. Fotó: Karnok Csaba

Így született a titkos, családi lángos recept

Ifjabb Giligor Béla elmondta, hogy szüleinek a hajdani Cserepes sori piac egyik bódéjában volt büféje, aminek a közvetlen szomszédja lángosozó volt. Annak tulaja tanította meg Bélát az igazi, ropogós piaci lángos elkészítésének fortélyaira. A fiatalember itt-ott saját elgondolásaival spékelte a folyamatot, így született meg az egyedi Giligor-féle, titkos lángos recept, amelynek nincs párja a belvárosban. Szó szerint, ugyanis a Honvéd térre költözés után is övéké az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában.

Lángos, palacsinta, szeretet: a Giligor-család apraja-nagyja besegít

A Lingi Lángos igazi családi vállalkozás. Béla édesapja, idősebb Giligor Béla kapcsolja fel a villanyt minden hajnalban négykor a bódéban, és kezdi meg az előkészületeket. A családban ő a palacsintakirály, amit 23 féle ízben kínálnak. Fia a lángoskészítés mestere, amiből a simát 800 forintért adják, a sajtos-tejfölös lángos ára 1500 forint. Töltött lángos is kapható, azok között a legcuccosabb a Lingi-lángos, ami tonhalas-lilahagymás-sajtos, és egy törzsvásárló hölgy elmondása szerint egy fizikai munkás is elismerően csettinthet, ha ezt választja ebéd gyanánt. A Lingi-lángos egyébként ifjabb Giligor Béla felesége, Heni kedvence, aki a kedves kiszolgálásért felel. Minden lángost, palacsintát, óriás fánkot nagy mosollyal spékel.

A lángosozót a házaspár két kislánya, Aliz és Maja nevezte el, de a nagymamák is kiveszik a részüket a családi vállalkozásból. Heni hangsúlyozta, hogy, ha nem vigyáznának a kisunokáikra, esély sem lett volna, hogy újranyisson az egyetlen lángosozó Szeged belvárosában.