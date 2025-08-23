Üllésen minden a lecsóról szólt: Szőke András elárulta, szerinte miről szól igazán a magyar étel – galériával, videóval

Ismét Üllés és a környék legjobb lecsófőzői töltötték meg az üllési Déryné Művelődési Ház és Könyvtár udvarát. Míg az ételek a bográcsban rotyogtak a senior örömtáncosok, a Fekete Harcos Önvédelmi SE Szeged sportolói és a Királydinnye Citerazenekar szórakoztatta a közönséget. Idén is szép számmal összegyűltek az érdeklődők és főzők, az időjárás is barátságos volt.

Lecsó és lecsófesztivál Üllésen: a bográcsokban rotyogó étel és a közösségi hangulat adta a nap varázsát. Fotó: Karnok Csaba

Lecsó Üllésen: ízek és élmények

Tizennégy csapat mérkőzött. Idén is különlegességek készültek: volt itt lecsóval töltött krumplis pogácsa, amit Kovács Zsófia és csapata készített. Küzdött is rendesen Zsófia a tésztával, aminek vagy a széle égett meg, vagy a belseje volt még folyékony és nyers, de inkább a kettő együtt.

Innen szép nyerni

– mondta Zsófia, aki mindezek ellenére egy pillanatra sem aggódott, homlokát nem borították gondterhelt ráncok, derűsen szedte ki az olajból a krumplis pogácsát.

Különleges csapatok, különleges fogások

A mellettük lévő asztalnál sem aprózták el. A Muskotály nevű csapat tagjai előbb félbevágták a szőlőszemeket, kikaparták a belsejüket, majd rizzsel és lecsós darálthússal töltötttk meg. Egyenként! A Lecsóvarázslók csapata csirkemájjal és borsóval dobta fel a lecsót.