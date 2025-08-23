1 órája
Üllésen minden a lecsóról szólt: Szőke András elárulta, szerinte miről szól igazán a magyar étel – galériával, videóval
Ismét megtelt az üllési Déryné Művelődési Ház udvara szombaton, ahol a lecsó került főszerepbe. A lecsó összehozta az embereket, tizennégy csapat mérkőzött meg egymással. A rendezvény igazi közösségi élményt adott, ahol három generáció is együtt főzött és szórakozott.
Ismét Üllés és a környék legjobb lecsófőzői töltötték meg az üllési Déryné Művelődési Ház és Könyvtár udvarát. Míg az ételek a bográcsban rotyogtak a senior örömtáncosok, a Fekete Harcos Önvédelmi SE Szeged sportolói és a Királydinnye Citerazenekar szórakoztatta a közönséget. Idén is szép számmal összegyűltek az érdeklődők és főzők, az időjárás is barátságos volt.
Lecsó Üllésen: ízek és élmények
Tizennégy csapat mérkőzött. Idén is különlegességek készültek: volt itt lecsóval töltött krumplis pogácsa, amit Kovács Zsófia és csapata készített. Küzdött is rendesen Zsófia a tésztával, aminek vagy a széle égett meg, vagy a belseje volt még folyékony és nyers, de inkább a kettő együtt.
Innen szép nyerni
– mondta Zsófia, aki mindezek ellenére egy pillanatra sem aggódott, homlokát nem borították gondterhelt ráncok, derűsen szedte ki az olajból a krumplis pogácsát.
Különleges csapatok, különleges fogások
A mellettük lévő asztalnál sem aprózták el. A Muskotály nevű csapat tagjai előbb félbevágták a szőlőszemeket, kikaparták a belsejüket, majd rizzsel és lecsós darálthússal töltötttk meg. Egyenként! A Lecsóvarázslók csapata csirkemájjal és borsóval dobta fel a lecsót.
A lecsó összehozta az embereket ÜllésenFotók: Karnok Csaba
Szőke András lecsómonológja a világról
Mindezek után megkérdeztük a műsorvezetőt, a nap sztárvendégét, a zsűri elnökét, a több mint egy évtizede Üllésre visszajáró Szőke Andrást, számára mit jelent a lecsó. Egy monológgal válaszolt, amelyben eljutottunk a Homokhátságtól New Orleans és környékén át egészen Ázsiáig.
Ázsián és Amerikán át közösség ereje a bogrács körül
Sokan úgy gondolják, hogy a lecsó egy nagyon egyszerű, klasszikus magyar étel. Valóban, az alapanyagokat bárhol könnyen be lehet szerezni, és első ránézésre nem is tűnik bonyolultnak. De ha kicsit mélyebbre ásunk, érdekes történeti rétegek tárulnak fel. Kutatások szerint déli hatások révén érkezett hozzánk, talán a 20-as években jelent meg először Budapest környékén. Akkoriban sokan maradékból főzött ételként tartották számon, még a neve eredetére is van olyan felvetés, hogy egy idegen kifejezésből torzult magyarossá. Ma viszont nyugodtan kijelenthetjük: bármerre járunk az országban, biztosan találkozunk lecsófesztiválokkal, közös főzésekkel. Az ízvilág rendkívül változatos – például itt, a Homokhátságon sárgabarackkal, vagy éppen sárgabaracklekvárral is készítik. s ha valaki azt hinné, hogy a lecsó csak magyar sajátosság, annak csalódást kell okoznom: hasonló alapokra épülnek más ikonikus ételek is. Az Egyesült Államokban például a Gambo és a Jambalaya – New Orleans és környéke hagyományos fogásai – ugyancsak „lecsós” háttérrel készülnek, csak ott tengeri herkentyűkkel, csirkével vagy más húsokkal gazdagítják. Ázsiában is találunk hasonló, paprikás-paradicsomos alapú ételeket. Úgy tűnik, világszerte vonzó ez a könnyen elkészíthető, tápláló és sokféleképpen variálható fogás. A titok azonban nemcsak az ízekben rejlik, hanem a közösségben. A lecsót nem lehet kicsiben megfőzni: kis lábosban sosem lesz ugyanolyan. A lecsó a nagy adagokról, a beszélgetésekről, a közös élményről szól. Erről tanúskodik most is a környezetünk: három generáció ül egy asztalnál, a kisgyerekektől az idősekig mindenki együtt van. Ez teszi igazán értékessé a lecsót, nemcsak étel, hanem közösségi élmény
– mondta a szentesi származású Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr és színész, az underground filmkészítés egyik legismertebb alakja, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjének tulajdonosa.
