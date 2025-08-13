Ez a négyfős csapat szívét lelkét beleteszi a készítésébe: itt kapható a legjobb limonádé Szegeden

Itt kapható a legjobb limonádé Szegeden. Négy általános iskolás fiú, szülői támogatással ugyan, de saját kis vásárt szervezett a nyári szünet egyik délutánján. A gyerekek aktív szereplői voltak az előkészületeknek, a kiszolgálásnak és a pénzkezelésnek is.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy itt kapható a legjobb limonádé Szegeden, méghozzá nem is akármilyen okból. Fotó: a szülők engedélyével.

Sokan állítják: náluk kapható a legjobb limonádé Szegeden

Nolen, Ádám, Olivér és Marci, a négyfős csapat, nem félvállról vette a szervezést. Először besegítettek a limonádé és a sütemény készítésébe, majd maguk kínálgatták és árulták a finomságokat Újszeged egyik utcájában. Ráadásként még saját kézzel fűzött karkötőket és festett kavicsokat is lehetett venni tőlük. Az ötlet először Nolené volt, mert szeretett volna zsebpénzt gyűjteni, de a fiúk később megbeszélték, hogy kibővítik az üzletet, így csatlakoztak még hárman. Bár a kisebb testvérek is érdeklődtek a munka iránt, de türelmük hamar elfogyott, így inkább játékkal töltötték az időt – tudtuk meg Lipták Orsitól, az egyik anyukától.

A portékákat eleinte senki sem méltatta figyelemmel, így azonnal értesítették az ismerősöket, rokonokat, majd egy helyi Facebook-csoportban is megosztották a hírt, hogy limonádét és süteményt árul a négyfős csapat.

A közösségi média ereje ezúttal is hatott, ugyanis hamarosan megérkeztek a vevők, akik nemcsak vásároltak, de lelkesen dicsérgették a finomságokat.

Lipták Orsi lapunknak megjegyezte, hogy eleinte a fiúk árképzése kicsit elrugaszkodott a valóságtól, ezért a szülők közbeléptek. Hozzátette, hogy az értékesítés nemcsak játék volt, hanem valódi tanulság is. Pénzt kezeltek, fejben számoltak és közösen oldották meg a felmerülő problémákat. A vásár során egymást segítve dolgoztak, első-és második osztályos létükre meglepő komolysággal és felelősségtudattal.

Lesz folytatás

A limonádévásárt eredetileg egy alkalomra szánták, de olyan pozitív fogadtatást kaptak, hogy a szülők és gyermekeik egy újabb vásárt is terveznek augusztus utolsó hetében, a nyári szünet méltó lezárásaként. A pontos helyszínt még nem tudják, de felmerült ötletként egy újszegedi játszótér is.