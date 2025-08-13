augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Frissítők Újszegeden

1 órája

Ez a négyfős csapat szívét lelkét beleteszi a készítésébe: itt kapható a legjobb limonádé Szegeden

Címkék#vásár#limonádé#gyerekekkel#Szeged

Egy maréknyi limonádé, egy csipet vállalkozói kedv és négy lelkes általános iskolás, így született meg Szeged egyik legcukibb nyári kezdeményezése. Mindenki szerint itt kapható a legjobb limonádé Szegeden.

Berecz Blanka

Itt kapható a legjobb limonádé Szegeden. Négy általános iskolás fiú, szülői támogatással ugyan, de saját kis vásárt szervezett a nyári szünet egyik délutánján. A gyerekek aktív szereplői voltak az előkészületeknek, a kiszolgálásnak és a pénzkezelésnek is. 

limonádé
A tapasztalatok azt mutatják, hogy itt kapható a legjobb limonádé Szegeden, méghozzá nem is akármilyen okból. Fotó: a szülők engedélyével. 

Sokan állítják: náluk kapható a legjobb limonádé Szegeden

Nolen, Ádám, Olivér és Marci, a négyfős csapat, nem félvállról vette a szervezést. Először besegítettek a limonádé és a sütemény készítésébe, majd maguk kínálgatták és árulták a finomságokat Újszeged egyik utcájában. Ráadásként még saját kézzel fűzött karkötőket és festett kavicsokat is lehetett venni tőlük. Az ötlet először Nolené volt, mert szeretett volna zsebpénzt gyűjteni, de a fiúk később megbeszélték, hogy kibővítik az üzletet, így csatlakoztak még hárman. Bár a kisebb testvérek is érdeklődtek a munka iránt, de türelmük hamar elfogyott, így inkább játékkal töltötték az időt – tudtuk meg Lipták Orsitól, az egyik anyukától. 

A portékákat eleinte senki sem méltatta figyelemmel, így azonnal értesítették az ismerősöket, rokonokat, majd egy helyi Facebook-csoportban is megosztották a hírt, hogy limonádét és süteményt árul a négyfős csapat. 

A közösségi média ereje ezúttal is hatott, ugyanis hamarosan megérkeztek a vevők, akik nemcsak vásároltak, de lelkesen dicsérgették a finomságokat. 

Lipták Orsi lapunknak megjegyezte, hogy eleinte a fiúk árképzése kicsit elrugaszkodott a valóságtól, ezért a szülők közbeléptek. Hozzátette, hogy az értékesítés nemcsak játék volt, hanem valódi tanulság is. Pénzt kezeltek, fejben számoltak és közösen oldották meg a felmerülő problémákat. A vásár során egymást segítve dolgoztak, első-és második osztályos létükre meglepő komolysággal és felelősségtudattal. 

Lesz folytatás

A limonádévásárt eredetileg egy alkalomra szánták, de olyan pozitív fogadtatást kaptak, hogy a szülők és gyermekeik egy újabb vásárt is terveznek augusztus utolsó hetében, a nyári szünet méltó lezárásaként. A pontos helyszínt még nem tudják, de felmerült ötletként egy újszegedi játszótér is. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu