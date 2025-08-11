Javul a leukémiás Bogika állapota, de a harc még nem ért véget, minden segítség számít

Boglárka tavaly ősszel aluszékonnyá vált, már nem nagyon játszott a gyermekekkel. Orvoshoz vitték, kiderült, hogy nagy a baj! A kislány leukémiás.

Bogika a kezelések során kétszer veszítette el a haját, de egyre biztatóbbak az eredményei. Reméljük, teljesen felépül. Fotó: családi felvétel

Költözniük kell, a sorházi lakást addigra ki kell pofozni

Lapunkban néhány hete mutattuk be a bajba került hódmezővásárhelyi családot. Tavaly, nem sokkal Bogika negyedik születésnapja után, diagnosztizálták a kórt. Pár héttel később a kislány édesanyja még egy rossz hírt kapott, a férje válni kíván tőle. Az édesanyának, Kubik Máriának van egy kis sorházi lakása Mezőhegyesen, amin már sokat dolgozott a családja, hogy beköltözhető legyen. A fürdőszoba elkészült, de Bogikának egy úgynevezett tiszta szobát is ki kell alakítani. Ennek speciális festése is megtörtént olvasóink támogatása jóvoltából és a munkát végző mester is jelentős kedvezményt biztosított.

Az édesanyát műteni kell, daganata van

– Nagyon hálásak vagyunk az eddigi támogatásokért. A gyermekem édesapja vásárhelyi házában szeptember elsejéig maradhatunk, utána mennünk kell. Még be kell rendeznünk Mezőhegyesen Bogika szobáját, mosógépet is venni kell. Szeretnénk további segítséget kérni, hogy minél hamarabb átköltözhessünk és nyugodtan gyógyulhasson a kislányom. A klinikára jutásunk is nehezebb és drágább lesz Mezőhegyesről, mert a tömegközlekedés szóba sem jöhet, és kell valakit fogadnunk, aki autóval visz majd át bennünket a vizsgálatokra. Szerencsére Bogikámnak jók a kilátásai, biztatóak az eddigi kezelések eredményei. Most kaptunk 3 nap kimenőt, de sajnos a játszóterezés még nem lehetséges, mert a kislányom szervezete nagyon le van gyengülve – mondta az édesanya, aki maga sincs jól. Egy hasi daganata van, ami ugyan jóindulatú, de folyamatosan növekszik, ezért műteni kell. Az operációt szeptember közepén végzik el.

A leukémiás Bogika édesanyja hálás minden segítségért

Aki tud Kubik Máriának és kislányának, Boglárkának segíteni, az alábbi számlaszámon teheti meg: Kubik Mária Magdolna OTP 11773339-01007691-00000000, IBAN: HU71 11773339-01007691-00000000, SWIFT kód: OTPVHHUHB