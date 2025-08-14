augusztus 14., csütörtök

Napok alatt elkapkodták a limitált cipőmodellt, most horror áron lehet hozzájutni a használt piacon

Címkék#Tisza#Lidl#Facebook

Néhány nap alatt borsos ára lett a színes cipőnek.

Delmagyar.hu

Napokig tartó találgatás után derült ki, mit rejtett a Lidl titokzatos „Ikon születik” kampánya. A limitált kiadású Lidl Tisza cipő pillanatok alatt el is fogyott.

A Lidl Tisza cipő egy a dobozával.
A Lidl Tisza cipő modellje nagyon kapós, de már a duplájáért is árulják. Fotó: Lidl Magyarország

A lánc a legendás magyar Tisza cipőmárkával közösen dobott piacra egy limitált kiadású, prémium bőr sportcipőt, amely kizárólag Magyarországon készül. 

A dizájnban megjelennek a Lidl jellegzetes színei, a gumi nyelvlogó, a sarokhímzés és a bőrbélés is különleges részletnek számít. A ritkaságnak számító darabot augusztus 3. és 6. között lehetett előrendelni darabonként 40 ezer forintos áron. Augusztus 11-én az előrendelők meg is kapták a vásárolt terméket.

A Lidl Tisza cipő szinte azonnal megjelent a másodlagos piacon

A kampány egyértelműen az ország sneaker-rajongóit célozta, és úgy tűnik, nemcsak a gyűjtők, hanem a gyors haszonra vadászók is meglátták benne a lehetőséget. A limitált modell ugyanis pillanatok alatt felbukkant a Facebook Marketplace felületén is, jókora haszonnal. Egy szegedi hirdető például már 75 ezer forintért kínálja a Lidl Tisza cipőt, vagyis valakinek néhány nap alatt közel megduplázódhat a „befektetése”.

Ne hagyd ki – ha most lemaradsz, később már csak sokkal drágábban találod meg!

– zárta az eladó a hirdetés szövegét.

Rosszul jártak azok, akiknek nem volt jó a méret, ugyanis mérethiba esetén a Lidl nem biztosít sem visszavételi, sem cserelehetőséget, így maradt a másodlagos piac a modell beszerzésére.

 

