44 perce
Kocsmákban barangol, szívekbe lopja magát: ő Szeged legismertebb macskája
A szegedi kocsmák nem csupán az egyetemistákat, a helyieket és a turistákat vonzza be. Lucifer, Szeged már-már közkinccsé vált fekete macskája is gyakran megfordul ezeken a helyeken.
Lucifer, a fekete macska nem csupán egy macska, különlegessége, hogy a SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának környékét rója, be-betérve a közeli kocsmákba is – természetesen mindenki nagy örömére.
Lucifer mindenki kedvence
Lucifer, a fekete kandúr, rendszeres látogatója a BTK és a TIK környéki helyeknek. A szerencsésebbek már egy-egy simogatást is adhattak neki, de nem mindig adja olyan könnyen magát. Rendszeres vendége a közeli kocsmáknak, ahol a szórakozó jelenlévők nagy örömmel fogadják a közelben lakó gazdi kisállatát.
Plakátok, felhívások
Lucifer gazdája a közeli épületekre és fákra plakátokat helyezett ki, hogy a környéken járók jobban megismerhessék kis kedvencét. Felhívta a figyelmet, hogy Lucifer nagyon barátságos macsek, a közelben lakik, így előfordulhat, hogy a közeli helyeken fel-felbukkan. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói mindig nagy örömmel fogadják Lucifer társaságát, aki a simogatásokat a szerencsésebbeknek jellemzően egy-egy dörgölőzéssel hálálja meg.
Társasági macskák
Lucifer azon társasági macskák közé tartozik, akik nem félnek semmitől. Vándorolnak, barátkoznak, így nem véletlen, hogy lakóhelyének nagyobb sugarában futhatunk össze vele.
A macskák kóborlásának számtalan oka lehet: Lucifer esetében a legvalószínűbb a kíváncsiság, egy igazi kalandor, aki szeret felfedezni és ösztönei nyomába eredni.
A környéken gyakran találkozhatunk kihelyezett itatókkal és etetőkel, amelyekkel a kóbor állatokat igyekeznek segíteni a helyiek: Lucifer ugyan nem gazdátlan, de előszeretettel kóstolja meg a finomabbnál finomabb falatokat.
