augusztus 9., szombat

Emőd névnap

35°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

44 perce

Kocsmákban barangol, szívekbe lopja magát: ő Szeged legismertebb macskája

Címkék#Lucifer#macska#kocsma

A szegedi kocsmák nem csupán az egyetemistákat, a helyieket és a turistákat vonzza be. Lucifer, Szeged már-már közkinccsé vált fekete macskája is gyakran megfordul ezeken a helyeken.

Kis Zoltán

Lucifer, a fekete macska nem csupán egy macska, különlegessége, hogy a SZTE Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának környékét rója, be-betérve a közeli kocsmákba is – természetesen mindenki nagy örömére.

Lucifer kocsmákba jár, és ellopja mindenki szívét.
Lucifer, a fekete macska, rendszeres látogatója a BTK és a TIK környéki helyeknek. Fotó: Kis Zoltán

Lucifer mindenki kedvence

Lucifer, a fekete kandúr, rendszeres látogatója a BTK és a TIK környéki helyeknek. A szerencsésebbek már egy-egy simogatást is adhattak neki, de nem mindig adja olyan könnyen magát. Rendszeres vendége a közeli kocsmáknak, ahol a szórakozó jelenlévők nagy örömmel fogadják a közelben lakó gazdi kisállatát. 

Plakátok, felhívások

Lucifer gazdája a közeli épületekre és fákra plakátokat helyezett ki, hogy a környéken járók jobban megismerhessék kis kedvencét. Felhívta a figyelmet, hogy Lucifer nagyon barátságos macsek, a közelben lakik, így előfordulhat, hogy a közeli helyeken fel-felbukkan. A Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar hallgatói mindig nagy örömmel fogadják Lucifer társaságát, aki a simogatásokat a szerencsésebbeknek jellemzően egy-egy dörgölőzéssel hálálja meg.

Társasági macskák 

Lucifer azon társasági macskák közé tartozik, akik nem félnek semmitől. Vándorolnak, barátkoznak, így nem véletlen, hogy lakóhelyének nagyobb sugarában futhatunk össze vele. 

A macskák kóborlásának számtalan oka lehet: Lucifer esetében a legvalószínűbb a kíváncsiság, egy igazi kalandor, aki szeret felfedezni és ösztönei nyomába eredni. 

A környéken gyakran találkozhatunk kihelyezett itatókkal és etetőkel, amelyekkel a kóbor állatokat igyekeznek segíteni a helyiek: Lucifer ugyan nem gazdátlan, de előszeretettel kóstolja meg a finomabbnál finomabb falatokat. 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu