Mediterrán életérzés papírdobozban, olasz gasztrodivat hódít mostmár Szegeden is

Az olasz konyhát sokszor a pizzával azonosítják, hiszen a világ bármely részén találhatunk pizzázót. A pasta legalább ennyire az olasz konyha alapja, a dobozos tésztázók pedig ezt az autentikus ételt igazítják a modern életvitelhez. A gyorséttermi változat kevésbé elterjedt, bár Olaszországban a koncepció már évek óta hódít. Rómában, Nápolyban, Velencében egymás után nyitnak a dobozos tésztázók, amelyek előtt akár hosszú sorok is kígyóznak. Ezek a helyek az éttermi színvonalat hozzák, de jóval gyorsabban és olcsóbban.

Hagyományos olasz ízek papírdobozban - a gyorséttermek különleges változatával áll elő a Macko Pasta új szegedi éttermében. Fotó: Karnok Csaba.

Ezt a mintát követi Szegeden a Macko Pasta is.

Olasz életérzés modern köntösben

A frissen kifőzött tésztát választható szószokkal és feltétekkel papírdobozba csomagolva kerül a vendéghez. Általában olyan hagyományos tésztákat kínálnak, mint a bolognai vagy carbonara, de olykor kreatív változatok is elérhetőek. Ehhez szinte elengedhetetlen desszert a tiramisu. A hangulatot szűk terek vagy a kis krétatáblára írt napi kínálat is meghatározza.

Habár az olasz életérzés a lassításról és a nyugodt ebédekről híres, a tészták gyorséttermi változata ennek épp az ellenkezőjét képviseli. Úgy tűnik azonban, mostanra nyitottabbá váltak a globális trendek felé és a mindennapokba egyre inkább beépül a modern élet ritmusa.

Szegeden is megjelent a Macko Pasta, amely ezt a trendet követi

Augusztus 20-án nyílt meg Szegeden a Macko Pasta, amely olasz mintára dobozos tésztákat kínál. A Macko éttermeket két szegedi fiatal, Hegedűs Bence és Szivacski Nimród álmodta meg. A tésztázó ötlete is évekkel ezelőtt született – saját bevallásuk szerint – ők is Olaszországban szerettek bele ebbe a street food különlegességbe.

Szeretek Olaszországba járni turistaként. Egyszer tanácsot kértünk, melyik a legjobb tésztázó Velencében. Meglepetten láttuk, hogy igazából egy gyorsétterem, amit ajánlottak

– mesélte Szivacski Nimród.

A nyitott konyhás étteremben a vendég szeme előtt frissen készülnek a különböző a tésztaételek. Hazai beszállítókkal működnek együtt, mert azt vallják, hogy minőségi ételt csak minőségi alapanyagokból lehet elkészíteni. Nem száraz, hanem friss durumtésztát használnak. A receptjeik egyszerűek, de hűek az olasz hagyományokhoz, néhány különlegességgel kiegészítve. A Kárász utca környéke önmagában is mediterrán hangulatot áraszt, így jól illik az étterem a környezetbe.