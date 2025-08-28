Fészkéből mentették ki a kis gólyát, nem jut testvére tragikus sorsára

– A fészekben most először költöttek sikeresen gólyák. A két fiókából az egyik sajnos már elpusztult és félő volt, a másik is erre a sorsra jut – idézte fel a napokban történt sikeres madármentés egyik civil résztvevője, Vágfalvi Edit, amikor a Facebookon nyilvánosságra került kedves történet nyomán lapunk megkereste.

A madármentés egy pillanata. Fotó: Csatlós János

Szülei elhagyták, nem törődtek vele

Mint megtudtuk, az ottani Aldi áruház közelében hét-nyolc éve van fészek a Vásárhelyi Természetvédelmi Egyesület jóvoltából. Eddig sikeresen még sosem költöttek benne gólyák, idén azonban egy pár ide költözött és lett is két fiókájuk. A környék lakói, köztük a szomszéd utcában lakó Edit és párja, Csatlós János a költéstől figyelemmel kísérték sorsukat – állatvédőkkel és a madártani egyesülettel együtt. Szakemberek a madarakat júliusban meg is gyűrűzték. Augusztus elejére kiderült, hogy az egyik fióka a testvérénél kisebb, esetlenebb, amit többekkel együtt jeleztek hivatalos helyekre is, eleinte azonban mindenki abban bízott, hogy idővel megerősödik. A nagyobbik gólya végül augusztus 20-án kirepült, és mindjárt nekirepült a sarki villanyoszlopnak és elpusztult. Testvére így magára maradt, ráadásul őt a szülei is magára hagyták – alighanem úgy látták, alkalmatlan arra, hogy velük repüljön Afrikába.

A sikeres madármentés után szakemberekhez került

A sikeres madármentés után szakemberekhez került. Múlt szombaton Editékkel együtt nézte meg a fészket a természetvédelmi egyesület aktivistája, Szűcs Péter és úgy döntöttek, kimentik a madarat. Edit párja egy ismerősén keresztül vasárnapra szerzett emelőkosaras kocsit, az aktivista pedig vállalta, hogy szakszerűen kiemeli és lehozza a fészekből. Az állatot ezt követően egy önkéntes, vizsgázott madármentő, Gyarmati Dorka juttatta el a kecskeméti Vadaskertbe.

Edit persze a sikeres mentést követően is igyekszik a közreműködésükkel megmentett madarat.

– Telefonáltunk Kecskemétre és megtudtuk, hogy jól van, leszámítva, hogy duzzanat van mind a két lábán. Ez az a sérülés, ami miatt nem tudott rendesen mozogni – mondta. Hamarosan állatorvos veszi kezelésbe, aztán várhatóan a hortobágyi madárkórházba viszik szárnyas védencüket.