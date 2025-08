Makó édessége újra országos szenzáció: a Bíborköd torta a dobogón!

- Már annak is örültem, hogy a Bíborköd bejutott az országos döntőbe, hiszen nagyon erős volt az idei mezőny – mondta Lawal-Papp Zsófia, a makói Papp cukrászda fiatal cukrásza annak kapcsán, hogy az általa megálmodott finomság harmadik lett a Magyarország Cukormentes Tortája versenyben. Mint korábban megírtuk, a megmérettetést az Egy Csepp Figyelem Alapítvány és a Magyar Cukrász Ipartestület hirdeti meg immár 14 esztendeje minden évben; idén 18-an jelentkeztek szerte az országból és közülük 5 jutott az országos döntőbe.

A Magyarország Cukormentes Tortája eredményhirdetése után Lawal-Papp Zsófia és bátyja, Papp Dániel. Fotó: a Papp cukrászda közösségi oldala

A ribizli bíborszínű árnyalata volt a torta névadója

Amikor – még áprilisban – kiderült, hogy döntős a makói sütemény, Zsófia elárulta, honnan kapta a nevét: mint mondta, onnan, hogy a fekete ribizlinek van egy gyönyörű, bíborszínű árnyalata. Az is megtudtuk tőle, hogy a fekete ribizli, a tökmag és az angolkrém a fő összetevői, illetve hogy a feketeribizli savanykás ízvilágát fehér csoki édesíti.

Egyszer már elnyerték a Magyarország Cukormentes Tortája címet

A Papp cukrászda most negyedik alkalommal indult; volt, amikor különdíjasok lettek, de olyan is, amikor nyertek – akkor ugyancsak Zsófia kreativitásának köszönhetően, a Kikelet nevű finomsággal. A cukrászda igen népszerű a Maros-parti városban: egy három generációs családi vállalkozásról van szó, amit Zsófia nagyszülei alapítottak. Idén amúgy nem csak ő szerepelt sikerrel a családból, hanem a bátyja is. Papp Dániel Aranyligete ugyan nem lett dobogós a Magyarország Tortája versenyben, de tekintettel arra, hogy a Papp cukrásza csapatából most nevezett be először valaki, az ötödik hely is figyelemre méltó. A két újdonságot augusztus 19-től lehet megkóstolni a Maros-parti városban, de természetesen az első helyezett torta is polcra kerül.