1 órája
Thai masszázs extrával: Szegeden új értelmet kap a kényeztetés
Szegeden egy masszázsszalon rendhagyó marketingfogással hívja fel magára a figyelmet.
A Thai Masszázs Szeged Preeya nevű szalon augusztusban jelentette be a Facebookon, hogy aki masszázsra érkezik, vagy legalább egyórás ajándékkártyát vásárol, egy kilogramm burgonyát kap ajándékba.
A hirdetés szerint a krumpli mennyisége korlátozott, így érdemes időben érkezni. A bejegyzés a „SzegedÁllás.hu, Szeged munka. oldalt kedvelő ismerőseid” nevű csoportban jelent meg, és rövid időn belül felkeltette a helyiek figyelmét.
A kommentelők nem spóroltak a humorral, többen viccesen megjegyezték, hogy a „masszázs és krumpli” kombináció akár új trendet is indíthat Szegeden. Az Index néhány hozzászólást idézett.
- „Happy fin…potato”
- „A magyar happy ending”
- „Krump Lee”
- „Ezt csak mémből csináljátok, ugye?… Ugye?”
- „Néha úgy érzem, mintha egy South Park-részben élnék”
- „Amikor elmész teli zsákkal masszázsra, és teli zsákkal is távozol”
- „Only Hungary”
Ez az akció nemcsak a masszázskedvelőknek, hanem a különleges marketingmegoldások iránt érdeklődőknek is érdekes lehet.
