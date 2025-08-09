Thai masszázs extrával: Szegeden új értelmet kap a kényeztetés

A Thai Masszázs Szeged Preeya nevű szalon augusztusban jelentette be a Facebookon, hogy aki masszázsra érkezik, vagy legalább egyórás ajándékkártyát vásárol, egy kilogramm burgonyát kap ajándékba.

Thai masszázs Szegeden: amíg a hátadat masszírozzák, a krumplid már úton van. Illusztráció: Shutterstock

A hirdetés szerint a krumpli mennyisége korlátozott, így érdemes időben érkezni. A bejegyzés a „SzegedÁllás.hu, Szeged munka. oldalt kedvelő ismerőseid” nevű csoportban jelent meg, és rövid időn belül felkeltette a helyiek figyelmét.

A kommentelők nem spóroltak a humorral, többen viccesen megjegyezték, hogy a „masszázs és krumpli” kombináció akár új trendet is indíthat Szegeden. Az Index néhány hozzászólást idézett.

„Happy fin…potato”

„A magyar happy ending”

„Krump Lee”

„Ezt csak mémből csináljátok, ugye?… Ugye?”

„Néha úgy érzem, mintha egy South Park-részben élnék”

„Amikor elmész teli zsákkal masszázsra, és teli zsákkal is távozol”

„Only Hungary”

Ez az akció nemcsak a masszázskedvelőknek, hanem a különleges marketingmegoldások iránt érdeklődőknek is érdekes lehet.