augusztus 9., szombat

Emőd névnap

36°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ilyet még nem láttál

1 órája

Thai masszázs extrával: Szegeden új értelmet kap a kényeztetés

Címkék#ajándékkártya#Thai Masszázs Szeged Preey#krumpli

Szegeden egy masszázsszalon rendhagyó marketingfogással hívja fel magára a figyelmet.

Patakfalvi Ádám

A Thai Masszázs Szeged Preeya nevű szalon augusztusban jelentette be a Facebookon, hogy aki masszázsra érkezik, vagy legalább egyórás ajándékkártyát vásárol, egy kilogramm burgonyát kap ajándékba.

Thai masszázs Szeged – relaxáló hátmasszázs matracon.
Thai masszázs Szegeden: amíg a hátadat masszírozzák, a krumplid már úton van. Illusztráció: Shutterstock

A hirdetés szerint a krumpli mennyisége korlátozott, így érdemes időben érkezni. A bejegyzés a „SzegedÁllás.hu, Szeged munka. oldalt kedvelő ismerőseid” nevű csoportban jelent meg, és rövid időn belül felkeltette a helyiek figyelmét.

A kommentelők nem spóroltak a humorral, többen viccesen megjegyezték, hogy a „masszázs és krumpli” kombináció akár új trendet is indíthat Szegeden. Az Index néhány hozzászólást idézett.

  • „Happy fin…potato”
  • „A magyar happy ending”
  • „Krump Lee”
  • „Ezt csak mémből csináljátok, ugye?… Ugye?”
  • „Néha úgy érzem, mintha egy South Park-részben élnék”
  • „Amikor elmész teli zsákkal masszázsra, és teli zsákkal is távozol”
  • „Only Hungary”

Ez az akció nemcsak a masszázskedvelőknek, hanem a különleges marketingmegoldások iránt érdeklődőknek is érdekes lehet.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu