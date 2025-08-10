Zöld por, amiért most mindenki rajong, így készítsd el a tökéletes matcha lattét

Az élelmiszeripar egyik legújabb és legnagyobbat futó trendje a matcha tea köré szerveződik. A különleges zöldteáért megőrül a világ, ahogy azonban egyre nő iránta a kereslet, úgy egyre nehezebben is elérhető. Az influenszereknek köszönhetően trendivé és felkapottá vált ital alapanyag ugyanis véges, főleg azért, mert rendkívül különleges. Előállításával így nem tud lépést tartani a világ.

A japán matcha tea egyre népszerűbb a világon, ha jól készítjük el, az íze is magával ragad. Fotó: Shutterstock

Matcha tea: a zöld arany

A Japánban termelt teák mindössze 6 százaléka matcha. Ennek cserjéit árnyékban nevelik a betakarítás előtt, így növelve a levelekben a klorofill- és aminosavtartalmat, ami hozzájárul a matcha élénkzöld színéhez és édesebb ízéhez. Csak a legzsengébb leveleket szüretelik le, majd gránit kőmalmokkal őrlik finom porrá. Az egész tealevél benne van az elkészült porban, így jóval magasabb a tápanyagtartalma és az sokkal jobban hasznosul, mint a hagyományos teáké, melyeknek csak a főzetét isszuk meg.

A matcha leginkább magas antioxidáns tartalma miatt keresett.

Emiatt segíthet a sejtkárosodás elleni védelemben és a gyulladások csökkentésében, sőt egy kutatás azt is kimutatta, hogy jelentősen hozzájárulhat a szív- és érrendszeri betegségek kockázatának csökkentéséhez. Tartalmaz még flavonoidokat, polifenolokat és C-vitamint is. Úgynevezett „umami” ízét a magas koffein- és teanin tartalom, valamint az alacsony katechin tartalom adja. A koffein élénkíti a testet, a teanin viszont nyugtató hatással bír.

Ezeknek a vegyületeknek az egyesülése „nyugodt figyelmet” eredményez.

Ahogy minden zöld tea, ez is segít a zsírégetésben, így testsúlycsökkentő programhoz is kiváló.

Nem is tea, hanem latte

Nem véletlen tehát, hogy most mindenki ezt akarja inni – vagy enni, hiszen süteményben, csokoládéba, műzlibe is egyre többen keverik. Alapvetően azonban mégiscsak egy ital, melyet nyers íze miatt leginkább latteként, azaz tejjel– egészségtudatosak inkább zabtejjel – készítenek. Igazából nem is klasszikus teáról beszélünk tehát, hiszen a zöld színű port csak egy kevés forró vízzel kell elkeverni, azt pedig aztán tejjel felönteni.