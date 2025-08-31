1 órája
Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony
Szegeden rejtélyes haláleset rázta meg a várost: egy 44 éves nő életét vesztette, miután ismeretlenek beoltották egy „csodaszérummal”. A helyi hatóságok vizsgálták az esetet, és többen is gyanúsítottként szerepeltek az ügyben, miközben az oltás valódi hatása még nem tisztázott, így az eset továbbra is megoldatlan rejtély.
A Délmagyarország munkatársa azzal kezdte tudósítását az 1935-ben történt ügyről, hogy „Tegnap délután a Gál-ucca 17. szám alatt lévő egyik lakásban meghalt Zsigmond Móricné 44 esztendős asszony, aki ezév eleje óta bénulásban szenvedett. Halálát valószínűleg agyvérzés okozta.” Később azonban kiderül, sok a nyitott, megválaszolatlan kérdés, az eset máig megoldatlan rejtély.
Mi történt?
Amikor a nőt kezelőorvosa, Havas Imre kerületi orvos nem sokkal a halála után megvizsgálta, meglepetéssel tapasztalta, hogy az asszony bal combján oltáshoz hasonló hegek vannak. Ezt jelentette a rendőrségnek, és kérte a halott hivatalos felboncolását, mert véleménye szerint szerepük lehetett a tragédiában. A rendőrség ennek hatására megkezdte a nyomozást, amely – az akkori megfogalmazás szerint – szenzációsan érdekes adatokat tárt fel a nő halálával kapcsolatban.
Letartóztatás, gyanúsítás
Őrizetbe vettek egy szegedi fodrászt, aki Zsigmond Móricnét beoltotta, de rajta kívül még több ember ellen indult bűnvádi eljárás. A vizsgálat és az alapos nyomozás kiderítette, hogy
messzeágazó sarlatanizmus dühöng a városban, s nem lehetetlen, hogy Zsigmondnén kívül több más áldozata is van a kuruzslóknak
– fogalmazott a kolléga. Azzal folytatódik a tudósítás, hogy létezik a kuruzslásnak olyan ága, ami Szegeden is egyre népszerűbb az egyszerűbb emberek között, előszeretettel élnek vele, bízva a gyógyulásban. De általában az ellenkezője történik…
Ez a ferencvárosi „csodadoktor”, Kunczi Józsefhez kötődik.
Geofizikai vérkeringést szabályozó szer
Kunczi József találta ugyanis fel az úgynevezett geofizikai vérkeringést szabályozó szert, amit Szegeden is használtak – ma csak csodálkozhatunk, hogy ezt az ordas baromságot bárki is komolyan vette. Viszont annak dacára alkalmazhatták szabadon, úgy is fogalmazhatunk, ellenőrizetlenül, hogy a „szabadalom” tulajdonosának már többször meggyűlt a baja a hatóságokkal, de nem állt le és folytatta tevékenységét.
A hozzá forduló betegeket beoltotta a maga gyártotta kotyvalékkal, illetve árusította is országszerte, 6 pengőt kellett fizetni egy kis üvegcse szérumért. Laboratóriumát nemes egyszerűséggel tápszerüzemnek nevezte az öreg kuruzsló. Tudományát írásban, nyomtatásban is terjesztette, ezekben szembeszállva a tanult doktorokkal, különös tekintettel azokra, akik a különböző tárgyalásokon ellene vallottak, vele szemben fogalmaztak meg véleményt. Egyszer egy hónapi fogházat és 100 pengő büntetést szabtak ki rá.
Ezen a ponton ismét érdemes idézni az 1935-ös beszámolót, kifejező fogalmazása miatt:
Ezeknek a kiadványoknak a címe, Népegészségügyi Ismeretek, és fantasztikus ostobaságok vannak benne, valami a komoly orvostudományból, valami a falusi javasasszonyok ismereteiből és rengeteg a babonából.
A lehetséges elkövető: Türr István
Ilyen szerrel olthatta be Zsigmond Móricnét Türr István Sajka utcai borbély – a cikk megjegyzése szerint: gyakorta foglalkozott geofizikával –, a kezelőorvosa tudta nélkül. Türr a detektíveknek úgy mondta el a történteket, hogy az elhunyt sógornője, Zsigmond Istvánné kérte meg az oltásra, amit vonakodott elvégezni, de addig kapacitálták, hogy végül ráállt a dologra. Neki nem volt oltóanyaga, kapott szerrel végezte el a „beavatkozást”. Tűvel hét sebet ejtett a beteg combján és azokra hét cseppet ejtett az oltóanyagból, ami 1 óra alatt felszívódott, majd letörölte a sebeket vattával, utána fehér ruhával letakarta és eltávozott.
Váltig állította: nem tudta, milyen anyagból, anyagokból készült a szer, azokat Város Dezsőné rendelte meg Kunczitól, akivel ő nem is állt kapcsolatban. Közölte: ez volt az egyetlen ilyen beavatkozás, amit elvégzett, viszont tanúk szerint Zsigmondék lakásán azzal hencegett, már ötven-hatvan személyt meggyógyított.
Most ez az asszony van soron
– mutatott Zsigmond Móricnéra. Mások viszont ezzel egyezően úgy tudták: Türr István Kunczi József szegedi apostola volt. Utóbbit támasztotta alá a házkutatás is, melynek során a borbélyüzlet fiókjában több üres üvegcsét találtak a rendőrök. Ezekkel kapcsolatban kijelentette, tartalmukat nem ő használta fel.
Megoldatlan rejtély?
A kolléga a cikk végén arról tudósít, hogy a rendőrség teljes erővel folytatja a nyomozást az „érdekes és sötét ügyben”. Türr Istvánt őrizetbe vették, és eljárás indult Zsigmond Istvánné, Bodó József és Papp Mária ellen is. A rendőrség a szerencsétlen Zsigmond Móricné holttestét beszállíttatta a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol felboncolják. Azért a jövő idő, mert akkor, 1935. augusztus 17-én ez még nem történt meg. Később az állapította meg: az oltásnak milyen szerepe lehetett a tragédiában. Erről már nem találtunk beszámolót. Nem tudjuk, nem tudhatjuk az eredményt, így azt sem, bebizonyosodott-e a felsorolt négy személy bűnössége. (Zárójeles megjegyzés: nem tenném tűzbe értük a kezem...) Az ügy vajon örökre megoldatlan rejtély marad?
Kunczi bácsi
Kunczi József csodaszer-feltalálót az 1930-as években számos alkalommal törvényszék elé állították, főként egészségrontás és csalás, valamint kuruzslás bűntettével vádolták. Kunczi bácsi – ahogy a korabeli sajtó emlegette – geofizikai-vakcináját vegyészek is vizsgálták, és megállapították, nem más, mint közönséges sósav. 1937-ben a szegedi törvényszék előtt a gyógyító tagadta, hogy közönséges sósav az alkotóeleme a segítő injekciónak, szerinte katalizált sósav található benne, ami azonban gyógyító erejű. Szép számmal akadtak követői, akik hirdették a mester találmányát – olvasható a Békés Vármegyei Levéltár írásában.