Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony

A Délmagyarország munkatársa azzal kezdte tudósítását az 1935-ben történt ügyről, hogy „Tegnap délután a Gál-ucca 17. szám alatt lévő egyik lakásban meghalt Zsigmond Móricné 44 esztendős asszony, aki ezév eleje óta bénulásban szenvedett. Halálát valószínűleg agyvérzés okozta.” Később azonban kiderül, sok a nyitott, megválaszolatlan kérdés, az eset máig megoldatlan rejtély.

Mi történt?

Amikor a nőt kezelőorvosa, Havas Imre kerületi orvos nem sokkal a halála után megvizsgálta, meglepetéssel tapasztalta, hogy az asszony bal combján oltáshoz hasonló hegek vannak. Ezt jelentette a rendőrségnek, és kérte a halott hivatalos felboncolását, mert véleménye szerint szerepük lehetett a tragédiában. A rendőrség ennek hatására megkezdte a nyomozást, amely – az akkori megfogalmazás szerint – szenzációsan érdekes adatokat tárt fel a nő halálával kapcsolatban.

Letartóztatás, gyanúsítás

Őrizetbe vettek egy szegedi fodrászt, aki Zsigmond Móricnét beoltotta, de rajta kívül még több ember ellen indult bűnvádi eljárás. A vizsgálat és az alapos nyomozás kiderítette, hogy

messzeágazó sarlatanizmus dühöng a városban, s nem lehetetlen, hogy Zsigmondnén kívül több más áldozata is van a kuruzslóknak

– fogalmazott a kolléga. Azzal folytatódik a tudósítás, hogy létezik a kuruzslásnak olyan ága, ami Szegeden is egyre népszerűbb az egyszerűbb emberek között, előszeretettel élnek vele, bízva a gyógyulásban. De általában az ellenkezője történik…

Ez a ferencvárosi „csodadoktor”, Kunczi Józsefhez kötődik.

Geofizikai vérkeringést szabályozó szer

Kunczi József találta ugyanis fel az úgynevezett geofizikai vérkeringést szabályozó szert, amit Szegeden is használtak – ma csak csodálkozhatunk, hogy ezt az ordas baromságot bárki is komolyan vette. Viszont annak dacára alkalmazhatták szabadon, úgy is fogalmazhatunk, ellenőrizetlenül, hogy a „szabadalom” tulajdonosának már többször meggyűlt a baja a hatóságokkal, de nem állt le és folytatta tevékenységét.

A hozzá forduló betegeket beoltotta a maga gyártotta kotyvalékkal, illetve árusította is országszerte, 6 pengőt kellett fizetni egy kis üvegcse szérumért. Laboratóriumát nemes egyszerűséggel tápszerüzemnek nevezte az öreg kuruzsló. Tudományát írásban, nyomtatásban is terjesztette, ezekben szembeszállva a tanult doktorokkal, különös tekintettel azokra, akik a különböző tárgyalásokon ellene vallottak, vele szemben fogalmaztak meg véleményt. Egyszer egy hónapi fogházat és 100 pengő büntetést szabtak ki rá.