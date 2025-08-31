augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

19°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kuruzslás

1 órája

Vérfagyasztó szegedi rejtély: oltás után halt meg a 44 éves asszony

Címkék#kuruzslás#oltás#tragédia#Szeged#rejtély

Szegeden rejtélyes haláleset rázta meg a várost: egy 44 éves nő életét vesztette, miután ismeretlenek beoltották egy „csodaszérummal”. A helyi hatóságok vizsgálták az esetet, és többen is gyanúsítottként szerepeltek az ügyben, miközben az oltás valódi hatása még nem tisztázott, így az eset továbbra is megoldatlan rejtély.

Imre Péter

A Délmagyarország munkatársa azzal kezdte tudósítását az 1935-ben történt ügyről, hogy „Tegnap délután a Gál-ucca 17. szám alatt lévő egyik lakásban meghalt Zsigmond Móricné 44 esztendős asszony, aki ezév eleje óta bénulásban szenvedett. Halálát valószínűleg agyvérzés okozta.” Később azonban kiderül, sok a nyitott, megválaszolatlan kérdés, az eset máig megoldatlan rejtély.

Elmosódott alak fekve, nyugtalan hangulat, mint egy megoldatlan rejtély.
A megoldatlan rejtély mai napig érdekes történet. Fotó: Shutterstock

Mi történt?

Amikor a nőt kezelőorvosa, Havas Imre kerületi orvos nem sokkal a halála után megvizsgálta, meglepetéssel tapasztalta, hogy az asszony bal combján oltáshoz hasonló hegek vannak. Ezt jelentette a rendőrségnek, és kérte a halott hivatalos felboncolását, mert véleménye szerint szerepük lehetett a tragédiában. A rendőrség ennek hatására megkezdte a nyomozást, amely – az akkori megfogalmazás szerint – szenzációsan érdekes adatokat tárt fel a nő halálával kapcsolatban.

Letartóztatás, gyanúsítás

Őrizetbe vettek egy szegedi fodrászt, aki Zsigmond Móricnét beoltotta, de rajta kívül még több ember ellen indult bűnvádi eljárás. A vizsgálat és az alapos nyomozás kiderítette, hogy 

messzeágazó sarlatanizmus dühöng a városban, s nem lehetetlen, hogy Zsigmondnén kívül több más áldozata is van a kuruzslóknak

– fogalmazott a kolléga. Azzal folytatódik a tudósítás, hogy létezik a kuruzslásnak olyan ága, ami Szegeden is egyre népszerűbb az egyszerűbb emberek között, előszeretettel élnek vele, bízva a gyógyulásban. De általában az ellenkezője történik… 

Ez a ferencvárosi „csodadoktor”, Kunczi Józsefhez kötődik.

Geofizikai vérkeringést szabályozó szer

Kunczi József találta ugyanis fel az úgynevezett geofizikai vérkeringést szabályozó szert, amit Szegeden is használtak – ma csak csodálkozhatunk, hogy ezt az ordas baromságot bárki is komolyan vette. Viszont annak dacára alkalmazhatták szabadon, úgy is fogalmazhatunk, ellenőrizetlenül, hogy a „szabadalom” tulajdonosának már többször meggyűlt a baja a hatóságokkal, de nem állt le és folytatta tevékenységét. 

A hozzá forduló betegeket beoltotta a maga gyártotta kotyvalékkal, illetve árusította is országszerte, 6 pengőt kellett fizetni egy kis üvegcse szérumért. Laboratóriumát nemes egyszerűséggel tápszerüzemnek nevezte az öreg kuruzsló. Tudományát írásban, nyomtatásban is terjesztette, ezekben szembeszállva a tanult doktorokkal, különös tekintettel azokra, akik a különböző tárgyalásokon ellene vallottak, vele szemben fogalmaztak meg véleményt. Egyszer egy hónapi fogházat és 100 pengő büntetést szabtak ki rá. 

Ezen a ponton ismét érdemes idézni az 1935-ös beszámolót, kifejező fogalmazása miatt:

Ezeknek a kiadványoknak a címe, Népegészségügyi Ismeretek, és fantasztikus ostobaságok vannak benne, valami a komoly orvostudományból, valami a falusi javasasszonyok ismereteiből és rengeteg a babonából.

A lehetséges elkövető: Türr István

Ilyen szerrel olthatta be Zsigmond Móricnét Türr István Sajka utcai borbély – a cikk megjegyzése szerint: gyakorta foglalkozott geofizikával –, a kezelőorvosa tudta nélkül. Türr a detektíveknek úgy mondta el a történteket, hogy az elhunyt sógornője, Zsigmond Istvánné kérte meg az oltásra, amit vonakodott elvégezni, de addig kapacitálták, hogy végül ráállt a dologra. Neki nem volt oltóanyaga, kapott szerrel végezte el a „beavatkozást”. Tűvel hét sebet ejtett a beteg combján és azokra hét cseppet ejtett az oltóanyagból, ami 1 óra alatt felszívódott, majd letörölte a sebeket vattával, utána fehér ruhával letakarta és eltávozott.

Váltig állította: nem tudta, milyen anyagból, anyagokból készült a szer, azokat Város Dezsőné rendelte meg Kunczitól, akivel ő nem is állt kapcsolatban. Közölte: ez volt az egyetlen ilyen beavatkozás, amit elvégzett, viszont tanúk szerint Zsigmondék lakásán azzal hencegett, már ötven-hatvan személyt meggyógyított.

Most ez az asszony van soron

 – mutatott Zsigmond Móricnéra. Mások viszont ezzel egyezően úgy tudták: Türr István Kunczi József szegedi apostola volt. Utóbbit támasztotta alá a házkutatás is, melynek során a borbélyüzlet fiókjában több üres üvegcsét találtak a rendőrök. Ezekkel kapcsolatban kijelentette, tartalmukat nem ő használta fel. 

Megoldatlan rejtély?

A kolléga a cikk végén arról tudósít, hogy a rendőrség teljes erővel folytatja a nyomozást az „érdekes és sötét ügyben”. Türr Istvánt őrizetbe vették, és eljárás indult Zsigmond Istvánné, Bodó József és Papp Mária ellen is. A rendőrség a szerencsétlen Zsigmond Móricné holttestét beszállíttatta a törvényszéki orvostani intézetbe, ahol felboncolják. Azért a jövő idő, mert akkor, 1935. augusztus 17-én ez még nem történt meg. Később az állapította meg: az oltásnak milyen szerepe lehetett a tragédiában. Erről már nem találtunk beszámolót. Nem tudjuk, nem tudhatjuk az eredményt, így azt sem, bebizonyosodott-e a felsorolt négy személy bűnössége. (Zárójeles megjegyzés: nem tenném tűzbe értük a kezem...) Az ügy vajon örökre megoldatlan rejtély marad?

Kunczi bácsi

Kunczi József csodaszer-feltalálót az 1930-as években számos alkalommal törvényszék elé állították, főként egészségrontás és csalás, valamint kuruzslás bűntettével vádolták. Kunczi bácsi – ahogy a korabeli sajtó emlegette – geofizikai-vakcináját vegyészek is vizsgálták, és megállapították, nem más, mint közönséges sósav. 1937-ben a szegedi törvényszék előtt a gyógyító tagadta, hogy közönséges sósav az alkotóeleme a segítő injekciónak, szerinte katalizált sósav található benne, ami azonban gyógyító erejű. Szép számmal akadtak követői, akik hirdették a mester találmányát – olvasható a Békés Vármegyei Levéltár írásában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu