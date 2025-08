Ezt a 6 dolgot minden nap meg kell tenned magadért, a mentális egészséged múlhat rajta

Ezek a tényezők azok, amely gátja lehet a mentális jólétünk fenntartásának

Valódi kapcsolódások hiánya.

Társadalmi nyomás, amely belső feszültséget eredményez.

Másokkal való összehasonlítás.

A mentális jólét fenntartás

A mentális egészség nem olyan dolog, ami ki van pipálva, hanem egy dinamikus folyamat. Ahogyan a kertünket vagy otthonunkat is gondozzuk, rendbe tartjuk, úgy a mentális egészségünk is egy olyan lényeges dolog, amelyért nap mint nap tehetünk – emelte ki a szexuálpszichológiai szakpszichológus. Akár egy 20-30 perces séta is pozitív hatást eredményezhet, de emellett kereshetünk olyan tevékenységet is, amelyből töltődni tudunk. Fontos, hogy megtaláljuk az hatékony érzelemszabályozást és hogy meg tudjuk húzni a határainkat – egészítette ki szakértőnk.