A megye legnagyobb vásárán tényleg mindent találni, de most egy különös sztár ragadta meg a figyelmet – galériával

Nem kedvezett vasárnap az időjárás vármegyénk egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárának. Bár a szombati nagy forróságot elvitte a hidegfront, a felhős, borult idő sokakat visszatartott attól, hogy elinduljanak Mórahalomra vásárfiát keresni. A hatalmas piactér ettől függetlenül tele volt, parkolót sem lehetett a délelőtti órákban találni a környéken, az árusok mégsem voltak elégedettek. „Nyárias”. „Gyenge”. Ezeket a jelzőket hallottuk legtöbbször. Mint mondták, a legtöbben csak nézelődni jönnek ki, kevés a komoly érdeklődő a mórahalmi vásáron.

Félszemű baba, nyúltestőr és Labubu is volt a mórahalmi vásárban. Fotó: Török János

Nem hozzák ki a jószágot a vásárba, inkább meghirdetik a neten

– Ez az egész vásár-dolog szerintem már halott – fogalmazta meg a legélesebb véleményt Monostori Dávid. A férfi Forráskútról érkezett, egy borjút hozott eladásra, 520 ezer forintot akart érte kapni. De mint mondta, annyi értelme volt a napjának, hogy a gyerekek nézegetik, simogatják a jószágot. – Ez is hasznos, mert nem minden családban látnak élő állatot. De pénzt nem ígért még érte senki – vázolta helyzetét. A férfi szerint az internet korában egyébként is egyre ritkább, hogy valaki egy ilyen állattal nekiindul vásározni, inkább meghirdeti az interneten.

– De én nem szeretném, hogy bárki bejöjjön a tanyámra, esetleg közben azt is felmérje, mit lehet még onnan elvinni. Az asszony úgyis akart venni baromfit, hát összekötöttük a kellemest a hasznossal – mosolygott.

Az állatvásár sztárja a nyulak testőre volt

Kicsivel arrébb szintén egy szerzeménye miatt boldog árussal találkoztunk. Neki sem azért volt jó a piac, mert sok mindent értékesített, hanem mert vett egy kölyökkutyát a gyerekeinek.

– Jaj, nem vettem, ajándékba kaptam – kapott észbe nevetve, amikor rákérdeztünk a részletekre, emlékeztetve, hogy az állatvásárokban már nem lehet kutyát, macskát árulni. Ezt egyébként nagyon egyszerűen megoldják mindenhol: táblán hirdetik a házi kedvenceket és a piac területén kívül lehet megkötni rájuk az üzletet. Ördög Vince szerzeménye mindenesetre az állatvásár sztárja lett: a tacsiszerű kölyköt minden gyerek meg akarta szeretgetni. Amikor pedig éppen nem kézben volt, a törpenyulak biztonsági őreként feszített a ketrecek tetején. A domaszéki férfi egyébként pávákat árult, bár azoknak is csak a tolla volt keresett.