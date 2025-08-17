augusztus 17., vasárnap

Mórahalmi vásár

2 órája

A megye legnagyobb vásárán tényleg mindent találni, de most egy különös sztár ragadta meg a figyelmet – galériával

Címkék#vásár#Labubu#Mórahalom

Az árusok azt mondják, nyáron kevésbé mennek jól a vásárok. Mórahalmon vasárnap hatalmas volt a tömeg, de a többség csak érdeklődött. Pedig minden volt a mórahalmi vásáron – félszemű babától a páván át a Labubuig.

Timár Kriszta

Nem kedvezett vasárnap az időjárás vármegyénk egyik legnagyobb kirakodó- és állatvásárának. Bár a szombati nagy forróságot elvitte a hidegfront, a felhős, borult idő sokakat visszatartott attól, hogy elinduljanak Mórahalomra vásárfiát keresni. A hatalmas piactér ettől függetlenül tele volt, parkolót sem lehetett a délelőtti órákban találni a környéken, az árusok mégsem voltak elégedettek. „Nyárias”. „Gyenge”. Ezeket a jelzőket hallottuk legtöbbször. Mint mondták, a legtöbben csak nézelődni jönnek ki, kevés a komoly érdeklődő a mórahalmi vásáron. 

Tömegeket vonzott a mórahalmi vásár
Félszemű baba, nyúltestőr és Labubu is volt a mórahalmi vásárban. Fotó: Török János

Nem hozzák ki a jószágot a vásárba, inkább meghirdetik a neten

– Ez az egész vásár-dolog szerintem már halott – fogalmazta meg a legélesebb véleményt Monostori Dávid. A férfi Forráskútról érkezett, egy borjút hozott eladásra, 520 ezer forintot akart érte kapni. De mint mondta, annyi értelme volt a napjának, hogy a gyerekek nézegetik, simogatják a jószágot. – Ez is hasznos, mert nem minden családban látnak élő állatot. De pénzt nem ígért még érte senki – vázolta helyzetét. A férfi szerint az internet korában egyébként is egyre ritkább, hogy valaki egy ilyen állattal nekiindul vásározni, inkább meghirdeti az interneten.

– De én nem szeretném, hogy bárki bejöjjön a tanyámra, esetleg közben azt is felmérje, mit lehet még onnan elvinni. Az asszony úgyis akart venni baromfit, hát összekötöttük a kellemest a hasznossal – mosolygott. 

Az állatvásár sztárja a nyulak testőre volt

Kicsivel arrébb szintén egy szerzeménye miatt boldog árussal találkoztunk. Neki sem azért volt jó a piac, mert sok mindent értékesített, hanem mert vett egy kölyökkutyát a gyerekeinek.

– Jaj, nem vettem, ajándékba kaptam – kapott észbe nevetve, amikor rákérdeztünk a részletekre, emlékeztetve, hogy az állatvásárokban már nem lehet kutyát, macskát árulni. Ezt egyébként nagyon egyszerűen megoldják mindenhol: táblán hirdetik a házi kedvenceket és a piac területén kívül lehet megkötni rájuk az üzletet. Ördög Vince szerzeménye mindenesetre az állatvásár sztárja lett: a tacsiszerű kölyköt minden gyerek meg akarta szeretgetni. Amikor pedig éppen nem kézben volt, a törpenyulak biztonsági őreként feszített a ketrecek tetején. A domaszéki férfi egyébként pávákat árult, bár azoknak is csak a tolla volt keresett.

– Ezek igaziak? – kérdezte tőle egy kislány, majd miután megnézte az állatokat, boldogan választott a tollak közül egyet. A másikat ajándékba kapta. – Ezzel tudod majd csikizni apát, miközben alszik – kacsintott Ördög Vince.

Lenin képtől a félszemű babáig minden volt 

A vásár legnagyobb területén azonban nem az állatok, hanem az új és használt tárgyak sorakoztak. Utóbbi részleg a kincsvadászok számára kedvelt terep, bár nagyon lelkesnek kell lenni ahhoz, hogy a pokrócokra, nejlonokra ömlesztett, vagy a banános dobozokban halomban álló kacatok között kotorásszon valaki. De itt aztán tényleg minden van – Lenin képtől a félszemű babán át az aranynak mondott ékszerig.

– Engem arra tanítottak, hogy nem szabad semmit kidobni. Így amire nincs szükségem, elhozom ide. Meggazdagodni nem lehet belőle, de legalább néhány holmi, amire már nincs szükségem, elkerül a háztól, és még nekem is telik az időm – magyarázta a mórahalmi nyugdíjas, Mária, miért piacozik. 

Attila ugyanakkor régiségkereskedéséből hozott árukat, többek között Hollóházi Szász Endre-vázát is. A szegedi férfi azonban azt mondta, a porcelán a piacon egyáltalán nem megy. – Kipróbáltam, de sajnos az a tapasztalat, hogy kiöregedett az a korosztály, akiket ez érdekel. A fiatalok pedig, akik mégis látnak benne fantáziát, inkább az interneten nézegetik ezeket – fogalmazott. 

A mórahalmi vásár képekben

Fotók: Török János

Még a Labubut se vitték a mostani mórahalmi vásárban

Miután mindenhol azt hallottuk, semmire nem vevők most igazán a piacozók, minden reményünk a Labubu babákban volt. A most terjedő őrület a vásárokba is elért, de úgy tapasztaltuk, még ezzel sem tudtak vasárnap nagyot kaszálni. Pedig természetesen nem a több tízezer forintos figurákat, hanem olcsó utánzataikat árulták több helyen is.

– Inkább a Labubu-mintás ruhákat keresik, mint a 3 ezer forintos figurákat. Bár tény, hogy előbbi tényleg jóval hasznosabb – mondta Gáborné Kati, aki azonban abban bízik, hogy a Labubu őrület még csak most kezdődik. Ha pedig mindenki visszatér a nyaralásból és bevásárolt a tanévkezdésre, ősztől ismét fellendül a vásári forgalom, vele együtt pedig többek között a csúnya kis plüssök eladási száma is.

 

