Ezért fontos, hogy ne csak egy hónapig kerüljük a műanyagot

Több évtizede indították el a műanyagmentes július kezdeményezést. Arra hívja fel a figyelmet, hogy csökkentsük a műanyagot, főként az egyszer használatos műanyagokat mindennapjainkban. A műanyag lebomlása rendkívül hosszú ideig tart, ráadásul erősen szennyezi a talajt, a vizeket és az élővilágot is. Ezeken keresztül pedig az emberi szervezetbe is gyorsan eljut a mérgező anyag, ami komoly egészségügyi problémákhoz vezet.

A műanyagmentes július arra ösztönöz, hogy kerüljük a felesleges műanyaghasználatot. Fotó: Shutterstock

Műanyagmentes július idején kicsiben kezdjük, de később is folytathatjuk

– A műanyag önmagában nem ördögtől való dolog, meg kell találni az egyensúlyt és az ésszerű felhasználást – mondta Rója-Gergely Judit, szegedi műanyagmentes bolt vezetője.

Akiknek eddig fontos volt a műanyagmentes életmód, azoknak júliusban is ugyanolyan fontos, de a mozgalom fókuszba helyezi a témát, így többek mentalitására is hatással lehet.

Habár a Föld napja alkalmával gyakrabban kezdeményeznek különböző fenntarthatóságot és környezettudatosságot népszerűsítő programokat, a műanyagmentes július lényege, hogy ne csak egy napra változtassunk a fogyasztásunkon.

Mit tehetünk kezdőként?

– Fontos megtalálni a belső motivációt. Sokan akkor vágnak bele az életmódba, amikor például gyermekük születik és az ő számára is élhetővé tennék a bolygót – tette hozzá Rója-Gergely Judit.

A mindennapokban használatos műanyagot könnyedén csökkenthetjük. Például használjunk kulacsot műanyag palack helyett, vagy textilszatyorral menjünk vásárolni. Egyszerűen műanyagmentessé és egészségessé tehetjük a takarítást is.

Az üzlettulajdonos szerint a mozgalom hatása érzékelhető volt idén is, a forgalomra is hatással volt. Ebben az időben több érdeklődővel találkozott. Ha mi is elindulnánk ezen az úton, akkor fontos észben tartani, szinte lehetetlen a műanyagot teljes mértékben kiiktatni az életünkből, de minden döntésnél törekedhetünk a tudatos választásra.