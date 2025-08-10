Tegnap, 15:50
Nárcisztikus személyiségzavar és a rejtett jelek, amiket nem veszel észre – interjú egy klinikai szakpszichológussal
Egyre gyakrabban hallhatjuk. Nárcisztikus személyiségzavar, ám meglehet, hogy tudatában sem vagyunk annak, hogy pontosan mit is jelent ez a kifejezés.
Hóbort vagy valós probléma? Egyre gyakrabban hallhatjuk: nárcisztikus személyiségzavar, ám meglehet, hogy tudatában sem vagyunk annak, hogy pontosan mit is jelent ez a kifejezés. A Mentaline Pszichológiai Stúdió egyik szakemberének segítségével tisztázzuk a fogalom valós jelentését.
A személyiségzavarok - a nárcisztikus személyiségzavar alapja
A személyiségzavarok a pszichiátriai kórképek között egy nagy területet jelentenek, melyek folyamatos szenvedést okoznak az érintetteknek és környezetüknek egyaránt. Előfordulása a népesség körében körülbelül 0-5%-ra tehető, férfiaknál gyakoribb a megjelenése. Pontos adatokat azért nehéz mondani, mert a nárcisztikus személyiségzavarnak sok fokozata van
– fejtette ki Domonkos-Illés Szandra, klinikai szakpszichológus.
Gyakorisága emiatt attól is függ, hogy hol húzzuk meg a kóros és a kevésbé kóros zavar határát. Utóbbiba nyilván sokkal több ember tartozik, de a kórosabb típusok gyakoriságának meghatározása sem egyszerű: a nárcisztikus személyek vonásai ugyanis sokszor keverednek más személyiségzavarokkal vagy patológiákkal
– egészítette ki szakértőnk.
A nárcizmus előfordulása
– A nárcizmus napjainkban a civil életben is igen széles körben elterjedt fogalom, azonban mint diagnózis, megvannak azok a kritériumok, melyeknek meg kell felelni, hogy egy illetőt nárcisztikusnak jellemezhessünk – folytatta Domonkos-Illés Szandra.
Fontos megjegyezni, hogy a nárcizmusnak is van egy egészségesebb, és van patológiás megjelenési formája is – mindenkiben lehetnek nárcisztikus vonások: például az egészséges önszeretet vagy a siker utáni vágy, amelyek nem feltétlenül jelentenek kóros állapotot. A nárcisztikus személyiségzavar azonban mélyebb és súlyosabb problémákat takar, amelyeket csak szakképzett pszichológus vagy pszichiáter diagnosztizálhat
– hangsúlyozta.
A nárcisztikus személy viselkedésmintája
– A nárcisztikus személy viselkedéses megjelenései között szerepel az élethosszig tartó túlzott önjelentősségérzés, a túlzott csodálatszükséglet és a mások érzései iránti empátia képességének csökkenése. A nárcisztikus igényli, hogy felsőbbrendűbbnek, jobbnak ismerjék el másoknál, ellenben emögött nem mindig van meg a megfelelő teljesítményi háttér – folytatta a klinikai szakpszichológus.
Domonkos-Illés Szandra, klinikai szakpszichológus az alábbi jellemzőket emelte ki:
- gondolatvilágukban megjelenik a sikerről, hatalomról, ideális szerelemről való fantáziálgatás
- csodálatot, különleges és kivételező bánásmód elvárása
- feljogosultság és feljogosítottság érzés
- empátia hiánya
- arrogánsnak ható attitűd
- rendkívüli magabiztosság, amely a sérülékenységüket rejti
- önértékelési problémák
- legkisebb kritika is felzaklatja őket
- lazábban kapcsolódnak a valósághoz
- megosztott környezetet alakítanak ki (föl- és leértékelt szerepek)
A nárcisztikus személyiségzavar kialakulásának lehetséges gyökerei
– A nárcizmus kialakulását tekintve bizonyos elméletek szerint egy olyan állapotban való megrekedés állhat a háttérben, melyben folyamatosan a környezet visszaigazolása tartja egységben az énműködést. Sok esetben ez arra visszavezethető, hogy a szülők nem voltak eléggé empatikusak, nem reagáltak kellő megerősítéssel és csodálattal gyermekükre, annak fejlődésére, emellett nem szolgáltattak neki idealizálásra alkalmas modelleket. Tulajdonképpen függenek környezetüktől, elutasítják saját elfogadhatatlanságukat, azokat inkább másokra vetítik ki. Lehet, hogy sok figyelmet kaptak ugyan, de gyengédségben, szeretetben, ölelgetésben, simogatásban kevésbé volt részük, a szülő képtelen volt az érzelmi szükségleteikre ráhangolódni, emiatt nem tudott kialakulni a biztonságos kötődés.
Terápiás folyamat
– A nárcisztikus személyiségzavar terápiájában az első fontos lépés, hogy a személy a saját működésére tudjon reflektálni, beismerni, hogy sem önmagának, sem környezetének nem kedvező irányban alakul működésmódja. A nárcisztikus személyiségzavar pszichoterápiája során a pszichoterapeuta egyik fő célja megtanítani a páciensnek, hogyan értelmezheti és elégítheti ki a központi érzelmi szükségleteit a mindennapokban, elfogadni, bátorítani és támogatni a benne élő magányos gyermeket.
Elszenvedőként mit tehetünk?
– A nárcisztikus személyiségzavarosok környezetében szenvedők esetében a terápia szerteágazó lehet, hiszen meg kell találnunk azt, miért gyakorolhat ránk ilyen hatást egy ilyen dinamikával működő ember. Ez minden esetben egyéni terápiát igényel.
