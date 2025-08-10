Nárcisztikus személyiségzavar és a rejtett jelek, amiket nem veszel észre – interjú egy klinikai szakpszichológussal

Hóbort vagy valós probléma? Egyre gyakrabban hallhatjuk: nárcisztikus személyiségzavar, ám meglehet, hogy tudatában sem vagyunk annak, hogy pontosan mit is jelent ez a kifejezés. A Mentaline Pszichológiai Stúdió egyik szakemberének segítségével tisztázzuk a fogalom valós jelentését.

A személyiségzavarok - a nárcisztikus személyiségzavar alapja

A személyiségzavarok a pszichiátriai kórképek között egy nagy területet jelentenek, melyek folyamatos szenvedést okoznak az érintetteknek és környezetüknek egyaránt. Előfordulása a népesség körében körülbelül 0-5%-ra tehető, férfiaknál gyakoribb a megjelenése. Pontos adatokat azért nehéz mondani, mert a nárcisztikus személyiségzavarnak sok fokozata van

– fejtette ki Domonkos-Illés Szandra, klinikai szakpszichológus.

Gyakorisága emiatt attól is függ, hogy hol húzzuk meg a kóros és a kevésbé kóros zavar határát. Utóbbiba nyilván sokkal több ember tartozik, de a kórosabb típusok gyakoriságának meghatározása sem egyszerű: a nárcisztikus személyek vonásai ugyanis sokszor keverednek más személyiségzavarokkal vagy patológiákkal

– egészítette ki szakértőnk.

A nárcizmus előfordulása

– A nárcizmus napjainkban a civil életben is igen széles körben elterjedt fogalom, azonban mint diagnózis, megvannak azok a kritériumok, melyeknek meg kell felelni, hogy egy illetőt nárcisztikusnak jellemezhessünk – folytatta Domonkos-Illés Szandra.

Fontos megjegyezni, hogy a nárcizmusnak is van egy egészségesebb, és van patológiás megjelenési formája is – mindenkiben lehetnek nárcisztikus vonások: például az egészséges önszeretet vagy a siker utáni vágy, amelyek nem feltétlenül jelentenek kóros állapotot. A nárcisztikus személyiségzavar azonban mélyebb és súlyosabb problémákat takar, amelyeket csak szakképzett pszichológus vagy pszichiáter diagnosztizálhat

– hangsúlyozta.

A nárcisztikus személy viselkedésmintája

– A nárcisztikus személy viselkedéses megjelenései között szerepel az élethosszig tartó túlzott önjelentősségérzés, a túlzott csodálatszükséglet és a mások érzései iránti empátia képességének csökkenése. A nárcisztikus igényli, hogy felsőbbrendűbbnek, jobbnak ismerjék el másoknál, ellenben emögött nem mindig van meg a megfelelő teljesítményi háttér – folytatta a klinikai szakpszichológus.