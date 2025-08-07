augusztus 7., csütörtök

Ökoforradalom

3 órája

Meglestük Balástyán, milyen a mezőgazdaság magasiskolája – galériával

Címkék#zöldségtermelés#Balástya#ökogazdálkodás

Hogy kerül egy ültetvényen egymás mellé a kukorica és a paradicsom? Hogyan lehet zöldséget termelni vegyszer nélkül? Megnéztük, hogyan működik a mezőgazdaság magasiskolája, a balástyai ökogazdaság.

Timár Kriszta

Egyre több család számára fontos, honnan és milyen minőségben kerül étel a tányérjukra. Ők nem elégednek meg a multikban kapható zöldség-gyümölcs és húsválasztékkal, hanem a háztájit keresik. Ezen belül pedig külön csoportot alkotnak, akik nem csupán őstermelőhöz, hanem a vegyszermentes, illetve antibiotikum-mentes előállításhoz is ragaszkodnak. Az ilyen ökogazdaságok működtetése azonban már rendkívül bonyolult és nagy hozzáértést igényel. 

ökogazdaság
Az ökogazdaság káoszos gaztengernek tűnhet, de itt minden növénynek megvan a funkciója. Fotó: Karnok Csaba

Többszáz növény szintézise a GajgonyaKert

– Kevesen gondolnák, de sokkal nehezebb így termesztenia  növényeket, mint hagyományos módon - mondta el lapunknak Hanó Milánné Szekeres Judit. A fiatal édesanya párjával együtt hozta létre Balástya mellett a GajgonyaKertet. Az Ökológiai elven működő családi gazdálkodásban az egy hektárnyi konyhakertben nagyjából százféle haszonnövény terem, és ennek többszöröse található még meg a területen olyan növényekből, melyek ezeket védik.

Szétnézve a területen valóban megdöbbentő első ránézésre, hogy a káosznak tűnő dzsumbuj valójában tudatos gazdaságot takar. Itt nem paradicsom, paprika vagy uborkatermesztő fóliákat találunk, hanem rovarhálóval fedett területeket, ahol a kukorica mellett pár méterre paradicsom kapaszkodik a magasba, alatta bab, cékla és zeller növekszik a földben, a paprika lábánál pedig leveles kel és karalábé terem. Szépen ápolt ágyások helyett pedig növényzet borít minden négyzetmétert.

Az ökogazdálkodás lényege: a haszonnövényeket sok másik védi

– Első ránézésre úgy tűnhet, egy gazos, elhanyagolt területről van szó, de itt mindennek funkciója van. A répa mellé például azért kerül hagyma, mert illatával védi. Kukorica azért van a zöldségek között, mert árnyékol. Rozst pedig azért ültettünk, hogy elnyomja a gazt és a parlagfüvet. És nem véletlenül hagyjuk növényzettel benőni az egész területet: ezek védik a nyári forróságban a talajt a kiégéstől – magyarázta Judit.

Az úgynevezett nem hasznos növények azonban nem csak így segítik a gazdaság munkáját. 

– Ezek beporzókat vonzanak, illetve sünt, siklót és madarakat, melyek megeszik a haszonnövények kártevőit – magyarázta az asszony. Természetesen azért a gaz végtelen burjánzását megakadályozzák, gyomirtó helyett azonban itt megelégednek a takarással. A fekete fólia alatt ugyanis szintén elhal minden, és legalább nem kerül vegyszer a földbe. De rendszeresen bevetik a gazolásra a jószágokat is: a libák például remekül karban tudják tartani azt a területet, ahova kirakják őket: gaztalanítják, forgatják és trágyázzák is. 

Azt adja csak a kert, amit a természet rendje diktál

A GajgonyaKert idén az 5. szezonjánál tart. Trágyázással, szalmázással és faapríték kiszórásával folyamatosan táplálják a talajt, melynek köszönhetően a kietlen homokból mostanra értékes termőtalajt varázsoltak. A terület most jár csúcsra: a legtöbb zöldség júliusban és augusztusban terem. Akkor, amikor a természet adja, nem avatkoznak bele a termesztésbe fűtött fóliákkal, üvegházakkal. Vevőik is így meglepetés dobozukban mindig azt kapják, amit éppen a kert kitermel.

– Ebben a hónapban a kukorica és a sárgadinnye a fő termékünk, szeptemberben a chili és a csípőspaprika, októberben és novemberben pedig az őszi káposzták, saláták és a batáta. Tavasztól őszig mindig terem valami, ami ráadásul szezonális és egészséges – mutatott körbe Judit, aki egyébként azt, amit nem értékesítenek, kistermelőként feldolgozza, így lekvártól a szörpön át a savanyúságig számtalan készterméket is tudnak kínálni vevőiknek.

Ökogazdálkodás Balástyán

Fotók: Karnok Csaba

Nehéz segítőt találni, ez a mezőgazdaság magasiskolája

A házaspár egyébként családi vállalkozásban, az év 365 napjában műveli a hatalmas birtokot, egyetlen segítőjük időnként Judit testvére. 

– Ezt nem is lehet másképp, hiszen a több száz növényt nem tudom egyesével megmutatni, melyik mire való, melyik hasznos és melyik távolítható el. Ezért mondják azt, hogy ez a mezőgazdaság magasiskolája, hiszen egy dologhoz lehet érteni, de 100-150-hez már nagyon nehéz. Mi ezt autodidakta módon tanultuk meg, de ha valaki nem a sajátját csinálja, valószínűleg nem lenne meg hozzá a motivációja. Mi azonban a vevőink visszajelzéséből látjuk: megéri ezzel ilyen tudatosan foglalkozni – fogalmazott.

 

