Meglestük Balástyán, milyen a mezőgazdaság magasiskolája – galériával

Egyre több család számára fontos, honnan és milyen minőségben kerül étel a tányérjukra. Ők nem elégednek meg a multikban kapható zöldség-gyümölcs és húsválasztékkal, hanem a háztájit keresik. Ezen belül pedig külön csoportot alkotnak, akik nem csupán őstermelőhöz, hanem a vegyszermentes, illetve antibiotikum-mentes előállításhoz is ragaszkodnak. Az ilyen ökogazdaságok működtetése azonban már rendkívül bonyolult és nagy hozzáértést igényel.

Az ökogazdaság káoszos gaztengernek tűnhet, de itt minden növénynek megvan a funkciója. Fotó: Karnok Csaba

Többszáz növény szintézise a GajgonyaKert

– Kevesen gondolnák, de sokkal nehezebb így termesztenia növényeket, mint hagyományos módon - mondta el lapunknak Hanó Milánné Szekeres Judit. A fiatal édesanya párjával együtt hozta létre Balástya mellett a GajgonyaKertet. Az Ökológiai elven működő családi gazdálkodásban az egy hektárnyi konyhakertben nagyjából százféle haszonnövény terem, és ennek többszöröse található még meg a területen olyan növényekből, melyek ezeket védik.

Szétnézve a területen valóban megdöbbentő első ránézésre, hogy a káosznak tűnő dzsumbuj valójában tudatos gazdaságot takar. Itt nem paradicsom, paprika vagy uborkatermesztő fóliákat találunk, hanem rovarhálóval fedett területeket, ahol a kukorica mellett pár méterre paradicsom kapaszkodik a magasba, alatta bab, cékla és zeller növekszik a földben, a paprika lábánál pedig leveles kel és karalábé terem. Szépen ápolt ágyások helyett pedig növényzet borít minden négyzetmétert.

Az ökogazdálkodás lényege: a haszonnövényeket sok másik védi

– Első ránézésre úgy tűnhet, egy gazos, elhanyagolt területről van szó, de itt mindennek funkciója van. A répa mellé például azért kerül hagyma, mert illatával védi. Kukorica azért van a zöldségek között, mert árnyékol. Rozst pedig azért ültettünk, hogy elnyomja a gazt és a parlagfüvet. És nem véletlenül hagyjuk növényzettel benőni az egész területet: ezek védik a nyári forróságban a talajt a kiégéstől – magyarázta Judit.

Az úgynevezett nem hasznos növények azonban nem csak így segítik a gazdaság munkáját.

– Ezek beporzókat vonzanak, illetve sünt, siklót és madarakat, melyek megeszik a haszonnövények kártevőit – magyarázta az asszony. Természetesen azért a gaz végtelen burjánzását megakadályozzák, gyomirtó helyett azonban itt megelégednek a takarással. A fekete fólia alatt ugyanis szintén elhal minden, és legalább nem kerül vegyszer a földbe. De rendszeresen bevetik a gazolásra a jószágokat is: a libák például remekül karban tudják tartani azt a területet, ahova kirakják őket: gaztalanítják, forgatják és trágyázzák is.