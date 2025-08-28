Kulisszák mögött: az önkéntesség tartja egyben a SZIN legőrültebb pillanatait”

Lapunk korábban már beszámolt arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén is visszatérő és új önkéntesek dolgoznak azon, hogy problémamentes legyen a fesztivál néhány napja. Ezúttal élesben, munka közben kérdeztük meg őket az önkéntességről és arról, hogyan zajlanak a mindennapjaik.

Önkéntesség a SZIN-en: fiatalok és visszatérő segítők dolgoznak együtt, hogy gördülékenyen működjön Szeged legnagyobb fesztiválja. Fotó: Karnok Csaba

Önkéntesség a Coca-Cola SZIN fesztiválon

Szeged legnagyobb nyári fesztiválján számos önkéntes segíti a rendezvény gördülékeny lebonyolítását. Ők azok, akik mindenhol ott vannak, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, ahová a fesztiválozók többsége nem.

– Önkénteseink nagyjából kétharmada évről évre visszatér, és vannak, akik már több éve segítik a fesztivál munkáját – mondta Vértes Imre, önkénteskoordinátor-helyettes.

Az önkéntesek a fesztivál számtalan pontján megtalálhatók: az információs pultnál, a dolgozói kempingben vagy éppen a csomagmegőrzőnél. Az önkéntesek koordinátora Orosz Tamás, ám idén először önkénteskoordinátor-helyettes is dolgozik a fesztiválon.

– Feladataim közé tartozik, hogy minden, az önkéntesekkel kapcsolatos információt tudjak: ki, mikor dolgozik, mikor végez, hová van beosztva. Emellett az adminisztrációs teendőket is én látom el, igyekszem megkönnyíteni a koordinátor munkáját – mondta Vértes Imre.

Veterán és újonc önkéntesek

Bejárásunk során több olyan helyszínt is érintettünk, ahol izgalmasabb feladatok várták az önkénteseket. Találkoztunk olyan segítőkkel, akik már ötödik éve erősítik a csapatot, de akadtak teljesen újak is, akik idén először csatlakoztak.

Ennek fényében az alábbi munkakörökbe kaptunk betekintést

információs pult

csomagmegőrző

VIP beléptetés

– Ötödik éve vagyok önkéntes, nagyszerű lehetőségnek találtam, és azóta minden évben visszajövök – mondta Dóri, aki a csomagmegőrzőben dolgozik. – A feladatunk, hogy a fesztiválozók csomagjait átvesszük, megőrizzük, majd távozáskor visszaadjuk.

Zselyke két éve önkéntes, és már számos területen megfordult.

– Ezúttal az információs pulthoz osztottak be. A fesztiválozóknak segítünk a tájékozódásban és a programok ismertetésében – magyarázta.