SZIN madártávlatból: lélegzetelállító panorámát nyújt az óriáskerék – galériával, videóval

Az óriáskerék látványos éke a fesztiválnak

Nappal a város nyújtotta látkép, míg éjjel pedig a fényekben pompázó fesztivál varázsolja el az óriáskerékre felülőket.

– Az eddigi napok során több százan próbálták ki az óriáskereket, nagy rá az érdeklődés – mondta Horváth Izabel. – Sokan érkeznek nappal is, de jellemzően inkább éjszaka van rá nagyobb igény – egészítette ki.

Az óriáskereket délután 17 és hajnal 2 között próbálhatjuk ki. A menetidő körülbelül 5-8 percet vesz igénybe, és három fordulóból áll.