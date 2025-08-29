augusztus 29., péntek

Különleges élmény

42 perce

SZIN madártávlatból: lélegzetelállító panorámát nyújt az óriáskerék – videóval

A fesztivál nem csupán a földről nyújt csodálatos látványt, a magasból is lélegzetelállító látkép tárul a szemünk elé. Az óriáskerék nagyszerű lehetőség, hogy a magasból is ráláthassunk a városra és a Szegedi Ifjúsági Napok területére.

Kis Zoltán

A Coca-Cola SZIN fesztivál egyik legimpozánsabb látványossága a hatalmas óriáskerék, amelyről egészen a Dóm térig elláthatunk. 

óriáskerék
A fesztivál egyik legimpozánsabb látványossága a hatalmas óriáskerék. Fotó: Karnok Csaba

Családi vállalkozásként a Coca-Cola SZIN fesztiválon  

Egy isaszegi vállalkozócsalád biztosítja az óriáskerék kipróbálásának lehetőségét. A fehér monstrum közkedvelt pontja a fesztiválnak. 

– Legutolsó alkalommal két éve jártunk a fesztiválon és idén újra kitelepültünk – mondta Horváth Izabel, a Horváth Vidámpark Kft. ügyvezetője.

Az óriáskerék látványos éke a fesztiválnak

Nappal a város nyújtotta látkép, míg éjjel pedig a fényekben pompázó fesztivál varázsolja el az óriáskerékre felülőket. 

– Az eddigi napok során több százan próbálták ki az óriáskereket, nagy rá az érdeklődés – mondta Horváth Izabel. – Sokan érkeznek nappal is, de jellemzően inkább éjszaka van rá nagyobb igény – egészítette ki.

Az óriáskereket délután 17 és hajnal 2 között próbálhatjuk ki. A menetidő körülbelül 5-8 percet vesz igénybe, és három fordulóból áll. 

 

