augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

13°
+25
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szegedi hírek

2 órája

Dobostorta ihlette az idei országtortáját – mi is megkóstoltuk és el is mondjuk, milyen volt! (fotók, videó)

Címkék#országtorta#ízélmény#cukrászda

A cukrászvilág egyik legizgalmasabb megmérettetése komoly feltételeket szab évről évre. Idén immár 19. alkalommal rendezték meg az Országtorta-versenyt.

Kis Zoltán

Az Országtorta-versenyt minden évben meghatározza egy irányelv, amely az összetevőkre vonatkozik.

Még kóstoltuk az országtortája verseny nyertesét.
Idén, immáron 19. alkalommal rendezték meg az országtortája versenyt. Fotó: Kis Zoltán

Országtortája verseny ’25 

– Mindig fontos szempont, hogy az adott torta Magyarországot képviselje, és lehetőség szerint minél több hazai alapanyagból készüljön – mondta Gyuris László.

– Az idei kiírás egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy 140 éves a Dobostorta, amely világszerte népszerű, akárcsak a Sacher-torta – tette hozzá.

Az A Capella Cukrászda az elsők között 

Gyuris László cukrászdája az elsők között, már augusztus 19-e óta árusítja az idei Országtortát, a DCJ Stílusgyakorlat nevű desszertkülönlegességet.

– 19 évvel ezelőtt is, amikor a Madártorta nyert, mi is árusítottuk. Mindig nagy örömmel fogunk hozzá, és arra törekszünk, hogy az eredeti receptúra és technológia alapján készítsük el a süteményeket – fogalmazott.

– Egy hétköznapi példával élve: mindenki készít rántottát ugyanazokból az alapanyagokból, de mégis mindegyik más. Itt viszont teljesen el kell felejteni az egyéni ízlést, ragaszkodni kell az Országtorta mindenkori megalkotójának elképzeléséhez és stílusához – magyarázta.

– Budapesten, a Várkert Bazárban az Ízek utcájára idén is rendeltek tőlünk, ez már a tizedik alkalom volt. 36 ezer szelet tortát készítettünk, és fantasztikusan jó visszajelzések érkeztek. Még azok is, akik a Dobostortát kevésbé szeretik, kiemelték, hogy a meggyzselé könnyedebbé teszi a süteményt – mondta Gyuris László.

Ilyen lett az idei országtortája

Fotók: Kis Zoltán

A Dobostorta kedvelők két tábora 

Akadnak, akik rajonganak a Dobostortáért, mások viszont a tetejét nem kedvelik.

– Ez minden idők legszebb Dobostortája: különleges megjelenés, legyező forma, apró tortaspicc az elején. Elkészítése háromszor annyi időt vesz igénybe, mint az idei mentes tortáé. Fontos a harmónia: alul a ropogós doboscukor jelenik meg, felül pedig mandulagrillázs karamellizált csokoládéval – részletezte a cukrászmester.

Hatalmas népszerűségnek örvend a DCJ 

– Úgy látom, ez talán népszerűbb, mint az elmúlt évek tortái. A Dobos név önmagában is különlegességet ígér. Saját cukrászdáinkban is nagyobb rá az érdeklődés, és mindenhol pozitív visszajelzés érkezik – tette hozzá.

– Nagyon nemes alapanyagokból készül a DCJ torta: mandula, francia meggyzselé és minőségi csokoládé kerül bele. Valójában 2000 forint felett lenne indokolt a szeletár, de mi 1860 forintért kínáljuk, igazodva a vásárlóerőhöz – magyarázta.

Az elmúlt években egyre jobban megemelkedtek a sütemények árai, gyakorlatilag 2000 forintba kerül egy-egy szelet. Az A Capella Cukrászdában viszont törekednek arra, hogy a vásárlóerőhöz igazodjanak, így az idei verseny győzetés tortáját 1860 forintért kóstolhatjuk meg.

– A torta további különlegességét erősíti a tetején található csokoládéréteg, amely egy sokkal fényesebb és szebb külsőt kölcsönöz a süteménynek – egészítette ki Gyuris László.

Az év mentes tortája, az Álmodozó 

– Ez egy csokoládés-meggyes torta, hasonlóan több textúrával és összetevővel: van egy ropogós rész, amely a kakaóbabtöret miatt olyan roppanós. Korábban volt már egy hasonló torta, a Csokoládés Kaland. Azt mondhatjuk, hogy a Dobostorta és a DCJ között sokkal nagyobb eltérések vannak, mint ezek esetében.

Mi is megkóstoltuk! 

Az interjú végén mi is kaptunk kóstolót. A mentes torta harmonikus ízvilágú, a kakaóbabtöret roppanós textúrát ad, a meggy pedig tökéletesen kiegészíti az édességet.
A DCJ Stílusgyakorlat pedig valóban olyan különleges és lenyűgöző, ahogyan a vásárlói visszajelzések mutatják. A meggypálinkával ízesített meggyzselé, a grillázs és a karamellizált fehércsokoládé triója igazi élményt nyújt annak, aki megkóstolja.

 

 

Szegedi hírek

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu