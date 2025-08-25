16 perce
Dobostorta ihlette az idei országtortáját – mi is megkóstoltuk és el is mondjuk, milyen volt! (fotók, videó)
A cukrászvilág egyik legizgalmasabb megmérettetése komoly feltételeket szab évről évre. Idén immár 19. alkalommal rendezték meg az Országtorta-versenyt.
Az Országtorta-versenyt minden évben meghatározza egy irányelv, amely az összetevőkre vonatkozik.
Országtortája verseny ’25
– Mindig fontos szempont, hogy az adott torta Magyarországot képviselje, és lehetőség szerint minél több hazai alapanyagból készüljön – mondta Gyuris László.
– Az idei kiírás egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy 140 éves a Dobostorta, amely világszerte népszerű, akárcsak a Sacher-torta – tette hozzá.
Az A Capella Cukrászda az elsők között
Gyuris László cukrászdája az elsők között, már augusztus 19-e óta árusítja az idei Országtortát, a DCJ Stílusgyakorlat nevű desszertkülönlegességet.
– 19 évvel ezelőtt is, amikor a Madártorta nyert, mi is árusítottuk. Mindig nagy örömmel fogunk hozzá, és arra törekszünk, hogy az eredeti receptúra és technológia alapján készítsük el a süteményeket – fogalmazott.
– Egy hétköznapi példával élve: mindenki készít rántottát ugyanazokból az alapanyagokból, de mégis mindegyik más. Itt viszont teljesen el kell felejteni az egyéni ízlést, ragaszkodni kell az Országtorta mindenkori megalkotójának elképzeléséhez és stílusához – magyarázta.
– Budapesten, a Várkert Bazárban az Ízek utcájára idén is rendeltek tőlünk, ez már a tizedik alkalom volt. 36 ezer szelet tortát készítettünk, és fantasztikusan jó visszajelzések érkeztek. Még azok is, akik a Dobostortát kevésbé szeretik, kiemelték, hogy a meggyzselé könnyedebbé teszi a süteményt – mondta Gyuris László.
Ilyen lett az idei országtortájaFotók: Kis Zoltán
A Dobostorta kedvelők két tábora
Akadnak, akik rajonganak a Dobostortáért, mások viszont a tetejét nem kedvelik.
– Ez minden idők legszebb Dobostortája: különleges megjelenés, legyező forma, apró tortaspicc az elején. Elkészítése háromszor annyi időt vesz igénybe, mint az idei mentes tortáé. Fontos a harmónia: alul a ropogós doboscukor jelenik meg, felül pedig mandulagrillázs karamellizált csokoládéval – részletezte a cukrászmester.
Hatalmas népszerűségnek örvend a DCJ
– Úgy látom, ez talán népszerűbb, mint az elmúlt évek tortái. A Dobos név önmagában is különlegességet ígér. Saját cukrászdáinkban is nagyobb rá az érdeklődés, és mindenhol pozitív visszajelzés érkezik – tette hozzá.
– Nagyon nemes alapanyagokból készül a DCJ torta: mandula, francia meggyzselé és minőségi csokoládé kerül bele. Valójában 2000 forint felett lenne indokolt a szeletár, de mi 1860 forintért kínáljuk, igazodva a vásárlóerőhöz – magyarázta.
Az elmúlt években egyre jobban megemelkedtek a sütemények árai, gyakorlatilag 2000 forintba kerül egy-egy szelet. Az A Capella Cukrászdában viszont törekednek arra, hogy a vásárlóerőhöz igazodjanak, így az idei verseny győzetés tortáját 1860 forintért kóstolhatjuk meg.
– A torta további különlegességét erősíti a tetején található csokoládéréteg, amely egy sokkal fényesebb és szebb külsőt kölcsönöz a süteménynek – egészítette ki Gyuris László.
Az év mentes tortája, az Álmodozó
– Ez egy csokoládés-meggyes torta, hasonlóan több textúrával és összetevővel: van egy ropogós rész, amely a kakaóbabtöret miatt olyan roppanós. Korábban volt már egy hasonló torta, a Csokoládés Kaland. Azt mondhatjuk, hogy a Dobostorta és a DCJ között sokkal nagyobb eltérések vannak, mint ezek esetében.
Mi is megkóstoltuk!
Az interjú végén mi is kaptunk kóstolót. A mentes torta harmonikus ízvilágú, a kakaóbabtöret roppanós textúrát ad, a meggy pedig tökéletesen kiegészíti az édességet.
A DCJ Stílusgyakorlat pedig valóban olyan különleges és lenyűgöző, ahogyan a vásárlói visszajelzések mutatják. A meggypálinkával ízesített meggyzselé, a grillázs és a karamellizált fehércsokoládé triója igazi élményt nyújt annak, aki megkóstolja.
