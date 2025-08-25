Dobostorta ihlette az idei országtortáját – mi is megkóstoltuk és el is mondjuk, milyen volt! (fotók, videó)

Az Országtorta-versenyt minden évben meghatározza egy irányelv, amely az összetevőkre vonatkozik.

Idén, immáron 19. alkalommal rendezték meg az országtortája versenyt. Fotó: Kis Zoltán

Országtortája verseny ’25

– Mindig fontos szempont, hogy az adott torta Magyarországot képviselje, és lehetőség szerint minél több hazai alapanyagból készüljön – mondta Gyuris László.

– Az idei kiírás egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy 140 éves a Dobostorta, amely világszerte népszerű, akárcsak a Sacher-torta – tette hozzá.

Az A Capella Cukrászda az elsők között

Gyuris László cukrászdája az elsők között, már augusztus 19-e óta árusítja az idei Országtortát, a DCJ Stílusgyakorlat nevű desszertkülönlegességet.

– 19 évvel ezelőtt is, amikor a Madártorta nyert, mi is árusítottuk. Mindig nagy örömmel fogunk hozzá, és arra törekszünk, hogy az eredeti receptúra és technológia alapján készítsük el a süteményeket – fogalmazott.

– Egy hétköznapi példával élve: mindenki készít rántottát ugyanazokból az alapanyagokból, de mégis mindegyik más. Itt viszont teljesen el kell felejteni az egyéni ízlést, ragaszkodni kell az Országtorta mindenkori megalkotójának elképzeléséhez és stílusához – magyarázta.

– Budapesten, a Várkert Bazárban az Ízek utcájára idén is rendeltek tőlünk, ez már a tizedik alkalom volt. 36 ezer szelet tortát készítettünk, és fantasztikusan jó visszajelzések érkeztek. Még azok is, akik a Dobostortát kevésbé szeretik, kiemelték, hogy a meggyzselé könnyedebbé teszi a süteményt – mondta Gyuris László.