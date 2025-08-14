2 órája
Torz külsejű mutáns őzet találtak a vadászok Székkutason – fotóval
Augusztus elején a székkutasi vadászok egy elsőre átlagosnak tűnő napnak néztek elébe, de olyan meglepő felfedezést tettek, amit alig akartak elhinni.
Augusztus 1-jén osztrák vendégvadászunk, Jürgen Jansenberger érkezett hozzánk, a Székkutasi Petőfi Vadásztársasághoz őzbakvadászatra, és már az első kimenetelnél ritka szerencse kísérte – írja Facebook-oldalán a Kaszaperi-Végegyházi Földtulajdonosok Vadásztársaság.
Meglepő külsejű őzbak
Egy különös külsejű bakra bukkantak, amelynek a combja belső oldalán egy plusz végtag fejlődött ki, rajta körömmel és még fűkörömmel is. A szokatlan rendellenesség ellenére az állat teljesen egészségesnek tűn, agancsa szabályos volt, és mozgásában sem látszott akadály. Az agancs súlyát mintegy 350 grammra becsülték.
A bakot Soós Tibor hivatásos vadász már hosszú évek óta ismerte a területről, ezért számára különösen emlékezetes maradt az elejtés pillanata.
