Barátságos és dorombolós: ő az apátfalvi polgármesteri hivatal macskája, akit mindenki imád

Amikor a minap beléptünk az apátfalvi községházára, a folyosón láttuk meg. Az egyik széken, összegömbölyödve, békésen szundikált. Mint megtudtuk, a neve stílszerűen Office – ő a polgármesteri hivatal macskája. Rögtön kiderült róla az is, hogy barátságos és kezes, illetve hogy szépen dorombol.

A polgármesteri hivatal macskája, Office a főnök irodájában. Fotó: Török János

Az utcáról fogadták be, kölykei is születtek

Mint megtudtuk, a fiatal nőstény cicát korábban a hivatal szomszédságában, a sarkon működő kisboltban etették. Az üzlet azonban az év elején bezárt, a gazdátlanul maradt állatot pedig az apátfalvi községháza dolgozói vették pártfogásba. Hamar megkedvelték, sőt az ügyeiket intézők is szívükbe zárták – amint hallottuk, van, aki csak azért néz be néha, hogy megsimogassa kedvencét. A kisgyerekek külön szeretik.

– Eleinte az udvaron lakott, aztán egyre beljebb költözött – jegyezte meg a polgármester, Szekeres Ferenc. Azóta bejárása van mindenhová, még a polgármesteri dolgozószobába is. Láthatóan jó dolga van, még pálcás játékot is vettek neki, amivel szívesen játszik. Sőt, olyannyira otthon érzi magát, hogy április 17-én három kiscicája született. Akkor már a folyosó volt az állandó lakhelye, a fialáshoz pedig kényelmesen kibélelt dobozt kapott. A szaporulatot a kollégák vitték haza, miután Office felnevelte őket.

A polgármesteri hivatal macskája népszerű

Saját macskája egyébként több polgármesteri hivatalnak is van szerte az országban. A legismertebb közülük alighanem a 9 esztendős Bürgi, aki Gödöllőn teljesít szolgálatot; saját Facebook-oldala van, és falinaptár is meg szokott róla jelenni. De van Budapestnek is, akit a „Budapest Cicája” rövidítéséből Bucinak hívnak, illetve például Diósjenőnek – Mártonnak tisztsége is van: rágcsálóügyi főmunkatárs.