Gasztronómia

12 perce

Titkolni próbálják, mi nyílik a Potyka étterem helyén, de egy ott dolgozó elárult valamit

Címkék#kínai étterem#üzleti titok#Szeged

Korábban már beszámoltunk arról, hogy a legendás Potyka helyén kínai étterem nyílik Szegeden. Hivatalos adatok után érdeklődve megkerestük a bérbeadó, az értékesítő Palánk Ingatlanirodát.

Imre Péter

Tavaly december közepén számoltunk be arról, hogy a már régóta zárva tartó szegedi Potyka étterem újraéledhet: bérlőre, üzemeltetőre várt akkor az ikonikus hely. Ezt a tulajdonos Gyura családtól tudtuk meg. A kerítésén az „Ez az étterem kiadó!” feliratot olvashattuk. Azóta nagyot fordult a világ, eltűnt a molinó, elkezdődött az átalakítás, viszont a pontos információ üzleti titok – tudtuk meg az ingatlanirodától.

A Potyka étterem helyén üzleti titok, hogy pontosan mi nyílik
Szeptember elejéig még üzleti titok a Potyka étterem sorsa. Fotó: Karnok Csaba

Potyka étterem helyett kínai

Augusztus elején írtunk arról, hogy elképzelhető, hogy kínai étterem nyílik a Potyka falai között. A petőfitelepiek erről suttogtak, beszéltek – és várják a nyitás pillanatát.

Akkor a helyszínen érdeklődtünk, és egy ott dolgozó, a kipakolt székek mögött ülő és dohányzó kínai nő igazolta a pletykát. Elmondta: valóban kínai étterem nyílik az egykori legendás vendéglátóhelyen és a kínai ételek mellett magyar fogások is szerepelnek majd az étlapon. A vendéglő, mint megtudtuk, tavasszal nyithat, addig zajlanak az átalakítási munkák. Arról is értesültünk, hogy a konyha teljes berendezése megújul, a régieket kiselejtezik, hiszen már évek óta „pihentek”, álltak.

Azok a régi szép napok

A Potyka kedvelt és színvonalas hely volt, rendszeresen tartotta a torkos csütörtököt, akkor is, amikor a megyében már alig maradtak ilyenek. Az egykori „Lila újság”, vagyis a Reggeli Délvilág ott rendezte meg az egyik Év Sportolója díjátadóját. A legutóbbi esti kivilágítás pedig arról árulkodott, hogy gőzerővel zajlik az átalakítás, hiszen valószínűleg még akkor is dolgoztak, például a takarításra, tisztításra az épület elé kivitt székeket is akkor hordták vissza. 

Üzleti titok

Szerettünk volna pontosabb információkat megtudni a Potyka hasznosításáról. Tárcsáztuk a bérbeadó – úgy tudjuk, hogy ez történt –, értékesítő céget, a Palánk Ingatlanirodát, ahol azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az adatok jelenleg üzleti titkot képeznek, csakis szeptember elején adhatnak az ügyről felvilágosítást, tájékoztatást. Tehát a következő hónap elején visszatérünk az új információkkal.

 

