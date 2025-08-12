Ez eldőlt: egybehangzóak a vélemények a Potyka helyén nyíló új étteremről

Futótűzként terjedt, terjed a hír, hogy jövő tavasszal kínai étterem nyílik az egykori legendás helyen, a Potyka étteremben. A petőfitelepiek közül akadt, aki görögországi nyaralása idején olvasta lapunk erről szól cikkét múlt héten. Nagy a várakozás, hiszen a környéken nincs olyan vendéglő, amelynek kínai ételek szerepelnek a kínálatában, de a volt Potykában, információink szerint, rendelhetünk majd magyar fogásokat is.

Elállják az utat a régi székek a Potyka étterem bejáratánál. Fotó: Imre Péter

A környéken nincs ilyesmi

Szegeden több kínai étterem is várja vendégeit, de a környéken, vagyis Petőfitelepen, Tápén és Tarjánban nem találhatunk ilyet, viszont ételeik népszerűek. Megkérdeztük a környéki lakókat, hogy mi a véleményük az újonnan nyíló étteremről és a leendő kínálatáról.

Pista bácsi azt mondta: szereti a kínai fogásokat, bár a fűszerezésük jelentősen más, eltér attól, amit a magyar gyomor megszokott. Érdekesek az ízek, népszerű például az édes-savanyú csirke, vagy a csípős-savanyú leves.

István az enyhébb fűszerezésűt szereti, és azon a véleményen volt, jó lenne, ha nyitás előtt bemutatkoznának, ismernék a kínálatot, illetve hasznos lenne tudni, hogy lesz-e házhoz szállítás. János is azt, mondta: több egzotikus, távol keleti ételt szeret, Dénes pedig azt elevenítette fel, amikor a fővárosban élt, és hetente többször fogyasztott kínai vagy vietnámi ételt.

Várják a nyitást, és azt is megemlítették, általában nagy adagokat adnak a kínaikban, melyekkel akár ketten is jól lakhatnak.

Kínai ételek a Potyka étterem helyén

Egy másik, egy petőfitelepi közösségben Pali kijelentette: nem fogyaszt kínai ételeket, de kíváncsi a Potyka helyén nyíló étteremre, ezért elképzelhető, hogy betér, kipróbálja. László már a menüt is összeállította, amit más kínai vendéglőkben szívesen fogyasztott barátaival. Ilyen az általuk feketének nevezett enyhén csípős zöldségleves, a különleges ízesítésű csirkeszárnyak, és a roppanós, friss saláták.

A rizsüket is nagyon szeretem, olyat, amit ők készítenek – és olyan sokfélét, változatosat – otthon nem csinálsz, az biztos

– mondta.