Csongrád-Csanád

2 órája

Tíz különleges program, amitől tuti, hogy felejthetetlen lesz az első randi

#első randi#program#randi

Randiznál, de nincs ötleted? Szerinted már unalmas a mozi és az étterem? Akkor ajánlunk neked tíz randihelyet, ahol garantáltan emlékezetes élményeket szerezhettek.

Szecskó Stefánia Fanni

Ha már elég volt a megszokott randihelyekből, akkor most dobunk egy mentőövet, és mutatunk tíz szuper alternatívát első találkozáshoz. Van jó néhány romantikus hely Csongrád-Csanád megyében, ahonnan garantáltan felejthetetlen élményekkel tértek majd haza.

Izgalmas randihely a hőlégballon kosara
Izgalmas randihelyeket tartogat Csongrád-Csanád
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

1. A festői tanösvény Mártélyon – romantikus randihely

Mi lehetne annál jobb, mint Mártély hatalmas fái alatt esni szerelembe? A Holt-Tisza közelében található tanösvény könnyen megközelíthető és tavasszal különösen népszerű, mert sok család indul kirándulni az első jó idő alkalmával. Nyáron viszont kevesebben járnak az ösvényen, inkább a strandos részt használják ki, ezért csendesebb környezetben romantikázhattok. Gyönyörű fahidakon kelhettek át együtt, közben megcsodálhatjátok az élővilágot. Amíg pedig a lenyűgöző tájat figyelitek, megismerhetitek egymás belső gondolatait. Ezért ez a hely igazán ideális az első randira.

2. Egy kihívásokkal teli találkozás a Csillagösvény labirintusban, Ópusztaszeren

A közös kihívások mindig összekovácsolják az embereket. Ezért remek ötlet a Csillagösvény labirintus. Míg eljuttok a következő feladványhoz, nyugodtan beszélgethettek. Ha pedig tartasz attól, hogy kínos csend telepszik közétek, akkor is jó választás lehet az ösvény, hiszen a feladványok mindig kínálnak beszédtémát. Neked már csak annyi a dolgod, hogy megragadd a lehetőséget.

A Csillagösvény labirintus felejthetetlen randihely
A Csillagösvény labirintusban romantikus pillanatokat tölthettek együtt
Fotó: DM / Forrás: MW archív

3. Elég egy gyors séta a szentesi Széchenyi ligetben, hogy kiderüljön tetszik-e a másik

Ha nem vagy biztos a randipartneredben, és csak gyorsan le akarod csekkolni, milyen valójában, a szentesi liget tökéletes hely erre. A parkban működő futópályának köszönhetően mindig vannak ott emberek. A liget nem túl nagy, így egy rövid, laza séta bőven elég lehet az első benyomáshoz. Ha azonban mégis van köztetek szikra, a hatalmas fák, virágok és madárcsicsergés kíséretében mély gondolatokat is megoszthattok egymással.

4. Egy felejthetetlen élmény Szeged mellett, a Fehér-tónál

A romantikus randihelyek közé tartozik a Fehér-tó. Ha rajongtok a madarakért, de nem szeretnétek állatkertbe menni, ez a tó nagyszerű választás. Itt ugyanis rengeteg a csicsergő szárnyas. Egy remek pikniket is tarthattok, akár távcsővel felszerelkezve, hogy jobban lássátok a madarakat. Ha megvárjátok a naplementét, biztosan életre szóló élménnyel gazdagodtok.

A madárles egy igazán természetközeli program
Fotó: Török János / Forrás: MW archív

5. Hőlégballontúra a festői Szeged felett

Nemcsak a randipartneredtől érezheted magad a fellegek felett. Hőlégballontúrák országszerte több helyszínen is elérhetők, Szegeden is van lehetőség helyet foglalni egy kosárban. Garantáltan felejthetetlen élmény látni felülről a város gyönyörű panorámáját. Mi sem romantikusabb annál, mint a magasban, egymás karjaiban csodálni a látványt.

6. Ha izgalmasabb randit kerestek, akkor nektek a sárkányhajózást ajánljuk Szeged szívében

Ha aktív programra vágynátok, próbáljátok ki a sárkányhajózást Szegeden, ahol akár egy meglévő csapathoz is csatlakozhattok. Mókából, kacagásból és sportból nem lesz hiány, így jókedvűen váltok el az első randi után.

A sárkányhajózás során nem mindennapi helyzetben ismerhetitek meg egymást
Forrás: MW archív

7. Ezen a helyszínen nem maradsz szárazon – Körös-toroki strand

Egy újabb aktív randiötlet a következő program. Ez a találkahely kánikula idején életmentő. A Körös-torok remek program lehet kettőtöknek. Nincsenek túl sokan, így bensőségesen és nyugodtan ismerkedhettek, azonban mégis lenyűgöző, hiszen a nemrég felújított part a tengert idézi.

8. A vadászat indul Csongrád-Csanád vármegyében!

Mostanában egyre népszerűbb a geocaching, ami egy nagyszerű, élményekkel teli kihívást takar. A résztvevőknek jól elrejtett ládákat kell megkeresniük, ehhez pedig szükség lesz egy mobilra és internetre. A hivatalos oldalon megtaláljátok a ládikók GPS koordinátái, ez alapján eldönthetitek, hogy egyet vagy többet szeretnétek megkeresni. Ha belevágtok különleges kalandban lehet részetek.

9. Édes mámor a Csongrád térségi borvidéken

Nem kell messzire menni, ha jó bort szeretnétek inni, a csongrádi borvidéken számos pince található. Csak válaszd ki a legszimpatikusabbat és foglalj helyet egy borkóstolásra. Egy ilyen programon jókedvből biztosan nem lesz hiány.

Egy hangulatos borozás garantáltan jó élményeket biztosít
Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

10. Ékszer már az első randin? Igen! – Ékszerkészítés Szegeden

Amennyiben szeretnétek valami emlékezetest alkotni, akkor Szegeden keressetek fel egy ékszerkészítő workshopot. Na nem gyűrűre gondoltunk – főleg nem a legelső randin – hanem egy szép karkötőre vagy nyakláncra. Ezek az ékszerek végleges rögzítésűek, ezáltal nehéz tőlük megszabadulni. Így csak akkor vágjatok bele, ha hosszú időre – akár örökre – szeretnétek magatokon hordani a közösen készített ékszert.

Ha ezeket a romantikus randihelyeket bevetitek, akkor már az első találkozás is felejthetetlen lesz, és garantáltan lesz miről mesélni az unokáknak.

 

 

