Tíz különleges program, amitől tuti, hogy felejthetetlen lesz az első randi

Ha már elég volt a megszokott randihelyekből, akkor most dobunk egy mentőövet, és mutatunk tíz szuper alternatívát első találkozáshoz. Van jó néhány romantikus hely Csongrád-Csanád megyében, ahonnan garantáltan felejthetetlen élményekkel tértek majd haza.

Izgalmas randihelyeket tartogat Csongrád-Csanád

Fotó: Illusztráció / Forrás: MW archív

1. A festői tanösvény Mártélyon – romantikus randihely

Mi lehetne annál jobb, mint Mártély hatalmas fái alatt esni szerelembe? A Holt-Tisza közelében található tanösvény könnyen megközelíthető és tavasszal különösen népszerű, mert sok család indul kirándulni az első jó idő alkalmával. Nyáron viszont kevesebben járnak az ösvényen, inkább a strandos részt használják ki, ezért csendesebb környezetben romantikázhattok. Gyönyörű fahidakon kelhettek át együtt, közben megcsodálhatjátok az élővilágot. Amíg pedig a lenyűgöző tájat figyelitek, megismerhetitek egymás belső gondolatait. Ezért ez a hely igazán ideális az első randira.

2. Egy kihívásokkal teli találkozás a Csillagösvény labirintusban, Ópusztaszeren

A közös kihívások mindig összekovácsolják az embereket. Ezért remek ötlet a Csillagösvény labirintus. Míg eljuttok a következő feladványhoz, nyugodtan beszélgethettek. Ha pedig tartasz attól, hogy kínos csend telepszik közétek, akkor is jó választás lehet az ösvény, hiszen a feladványok mindig kínálnak beszédtémát. Neked már csak annyi a dolgod, hogy megragadd a lehetőséget.

A Csillagösvény labirintusban romantikus pillanatokat tölthettek együtt

Fotó: DM / Forrás: MW archív

3. Elég egy gyors séta a szentesi Széchenyi ligetben, hogy kiderüljön tetszik-e a másik

Ha nem vagy biztos a randipartneredben, és csak gyorsan le akarod csekkolni, milyen valójában, a szentesi liget tökéletes hely erre. A parkban működő futópályának köszönhetően mindig vannak ott emberek. A liget nem túl nagy, így egy rövid, laza séta bőven elég lehet az első benyomáshoz. Ha azonban mégis van köztetek szikra, a hatalmas fák, virágok és madárcsicsergés kíséretében mély gondolatokat is megoszthattok egymással.

4. Egy felejthetetlen élmény Szeged mellett, a Fehér-tónál

A romantikus randihelyek közé tartozik a Fehér-tó. Ha rajongtok a madarakért, de nem szeretnétek állatkertbe menni, ez a tó nagyszerű választás. Itt ugyanis rengeteg a csicsergő szárnyas. Egy remek pikniket is tarthattok, akár távcsővel felszerelkezve, hogy jobban lássátok a madarakat. Ha megvárjátok a naplementét, biztosan életre szóló élménnyel gazdagodtok.